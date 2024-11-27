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СМИ: итальянские наемники в ВСУ жалуются на "нехватку всего" - 27.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241127/naemniki-853120955.html
СМИ: итальянские наемники в ВСУ жалуются на "нехватку всего"
СМИ: итальянские наемники в ВСУ жалуются на "нехватку всего" - 27.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: итальянские наемники в ВСУ жалуются на "нехватку всего"
Итальянские наемники в рядах украинской армии жалуются на острую нехватку необходимого и признают господство ВВС России в воздухе, передает издание Corriere... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T11:56+0300
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иностранные наемники
всу
украина
спецоперация на украине
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РИМ, 27 ноя – ПРАЙМ. Итальянские наемники в рядах украинской армии жалуются на острую нехватку необходимого и признают господство ВВС России в воздухе, передает издание Corriere della Sera. Так, один из наемников с позывным "Поло" пожаловался на плохое оснащение."Здесь не хватает всего, у нас нет даже ручных гранат, а русские хорошо сражаются. Когда-то у них почти не было дронов, сегодня они господствуют небе", - возмутился итальянский боевик, добавив, что в ходе столкновения с российской армией уже погибли три итальянца.Издание сообщило, что всего в конфликте участвуют около 30 итальянцев, преимущественно уроженцев северо-востока страны. При этом они не заявляют о себе в посольстве Италии в Киеве, поскольку по итальянскому законодательству не имеют права принимать участие в боях за иностранное государство в качестве частных лиц.
https://1prime.ru/20241127/energetika-853120301.html
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иностранные наемники, всу, украина
иностранные наемники, ВСУ, УКРАИНА, Спецоперация на Украине
11:56 27.11.2024 (обновлено: 12:02 27.11.2024)
 
СМИ: итальянские наемники в ВСУ жалуются на "нехватку всего"

Corriere della Sera: итальянские наемники в ВСУ жалуются на "нехватку всего"

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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РИМ, 27 ноя – ПРАЙМ. Итальянские наемники в рядах украинской армии жалуются на острую нехватку необходимого и признают господство ВВС России в воздухе, передает издание Corriere della Sera.
Так, один из наемников с позывным "Поло" пожаловался на плохое оснащение.
"Здесь не хватает всего, у нас нет даже ручных гранат, а русские хорошо сражаются. Когда-то у них почти не было дронов, сегодня они господствуют небе", - возмутился итальянский боевик, добавив, что в ходе столкновения с российской армией уже погибли три итальянца.
Издание сообщило, что всего в конфликте участвуют около 30 итальянцев, преимущественно уроженцев северо-востока страны. При этом они не заявляют о себе в посольстве Италии в Киеве, поскольку по итальянскому законодательству не имеют права принимать участие в боях за иностранное государство в качестве частных лиц.
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Спецоперация на Украинеиностранные наемникиВСУУКРАИНА
 
 
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