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КТК транспортировал более 53 миллионов тонн нефти

КТК транспортировал более 53 миллионов тонн нефти - 27.11.2024, ПРАЙМ

КТК транспортировал более 53 миллионов тонн нефти

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) транспортировал по своей системе в январе-октябре более 53 миллионов тонн нефти, сообщила компания. | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T10:29+0300

2024-11-27T10:29+0300

2024-11-27T10:30+0300

энергетика

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нефть

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) транспортировал по своей системе в январе-октябре более 53 миллионов тонн нефти, сообщила компания. "С начала года по 31 октября КТК поставил на экспорт свыше 53 миллионов тонн нефти, эти объемы были погружены на 492 танкера, что на два судна превышает прошлогодний показатель", - сказано в сообщении на сайте компании. Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.

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россия, ктк, нефть