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Запасы нефти в США за неделю снизились больше прогноза

Запасы нефти в США за неделю снизились больше прогноза - 27.11.2024, ПРАЙМ

Запасы нефти в США за неделю снизились больше прогноза

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 ноября, сократились на 1,8 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 428,4 | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T18:45+0300

2024-11-27T18:45+0300

2024-11-27T18:45+0300

экономика

сша

добыча нефти в сша

запасы нефти в сша

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 ноября, сократились на 1,8 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 428,4 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя на 1,1 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились до 24,1 миллиона с 25,2 миллиона баррелей. Запасы бензина поднялись на 3,3 миллиона баррелей (на 1,6%) - до 212,2 миллиона. Аналитики ожидали роста показателя лишь на 0,2 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов поднялись на 0,4 миллиона баррелей (на 0,4%) - до 114,7 миллиона, в то время как прогнозировалось увеличение на 0,2 миллиона баррелей.Согласно обзору, стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 22 ноября, увеличился на 1,172 миллиона баррелей - до 390,362 миллиона баррелей.Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало прошлого года. В 2023 году динамика несколько раз менялась, а с середины декабря резерв непрерывно растет.В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.Минэнерго США регулярно закупает нефть для пополнения резерва. В марте министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила, что администрация США планирует восполнить стратегический резерв к концу этого года.Согласно обзору, добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 22 ноября, поднялась на 292 тысячи баррелей в сутки - до 13,493 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,399 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре.Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в августе добыча нефти в США составила 13,4 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в сентябре показатель составил 13,21 миллиона баррелей в сутки, в октябре - 13,45 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.Минэнерго США 13 ноября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 10 тысяч баррелей в день, до 13,23 миллиона баррелей в день, на 2025 год - понизило на 10 тысяч баррелей в день, до 13,53 миллиона баррелей.

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