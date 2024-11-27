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В МИД заявили о готовности обменять 630 украинских военнослужащих
В МИД заявили о готовности обменять 630 украинских военнослужащих - 27.11.2024, ПРАЙМ
В МИД заявили о готовности обменять 630 украинских военнослужащих
Российская сторона готова обменяться 630 военнопленных ВСУ и начать организационные мероприятия по подготовке дальнейших обменов, подчеркнула официальный... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T16:23+0300
2024-11-27T16:23+0300
2024-11-27T16:23+0300
спецоперация на украине
мид
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российская сторона готова обменяться 630 военнопленных ВСУ и начать организационные мероприятия по подготовке дальнейших обменов, подчеркнула официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. "Мы же заинтересованы в конструктивном диалоге", - отметила дипломат в ходе брифинга.
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мид, обмен пленными, россия, украина
Спецоперация на Украине, МИД, обмен пленными, РОССИЯ, УКРАИНА
В МИД заявили о готовности обменять 630 украинских военнослужащих
Захарова: РФ готова уже сейчас провести обмен 630 украинских военнослужащих