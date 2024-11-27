https://1prime.ru/20241127/obmen-853131225.html

В МИД заявили о готовности обменять 630 украинских военнослужащих

В МИД заявили о готовности обменять 630 украинских военнослужащих - 27.11.2024, ПРАЙМ

В МИД заявили о готовности обменять 630 украинских военнослужащих

Российская сторона готова обменяться 630 военнопленных ВСУ и начать организационные мероприятия по подготовке дальнейших обменов, подчеркнула официальный... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T16:23+0300

2024-11-27T16:23+0300

2024-11-27T16:23+0300

спецоперация на украине

мид

обмен пленными

россия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510748_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_5213534390e174f8fda2632649207aaa.jpg

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российская сторона готова обменяться 630 военнопленных ВСУ и начать организационные мероприятия по подготовке дальнейших обменов, подчеркнула официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. "Мы же заинтересованы в конструктивном диалоге", - отметила дипломат в ходе брифинга.

https://1prime.ru/20241127/tarify-853128695.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мид, обмен пленными, россия, украина