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Москва, Эр-Рияд и Астана готовы компенсировать сверхдобычу нефти в ОПЕК+
Москва, Эр-Рияд и Астана готовы компенсировать сверхдобычу нефти в ОПЕК+ - 27.11.2024, ПРАЙМ
Москва, Эр-Рияд и Астана готовы компенсировать сверхдобычу нефти в ОПЕК+
Россия, Саудовская Аравия и Казахстан выразили намерение компенсировать любое ранее допущенное перепроизводство нефти в рамках квот в ОПЕК+, сообщил кабмин РФ... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T18:50+0300
2024-11-27T18:50+0300
2024-11-27T18:50+0300
экономика
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Россия, Саудовская Аравия и Казахстан выразили намерение компенсировать любое ранее допущенное перепроизводство нефти в рамках квот в ОПЕК+, сообщил кабмин РФ по итогам трехсторонних переговоров вице-премьера РФ Александра Новака с саудовским и казахстанским министрами энергетики принцем Абдель Азизом бен Сальманом и Алмасадамом Саткалиевым. "Стороны выразили намерение компенсировать любые ранее допущенные перепроизводства нефти в рамках своих квот", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что Новак, находясь с визитом в Казахстане, провел трехсторонние переговоры с министром энергетики Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Сальманом и министром энергетики Казахстана Алмасадамом Саткалиевым, где они обсудили ряд вопросов, касающихся нефтяной сделки ОПЕК+, сообщила пресс-служба российского правительства."Участники подчеркнули важность поддержания стабильности и баланса на мировых нефтяных рынках и особо отметили значительную роль, которую играет Группа ОПЕК+ в этом отношении. Они также обозначили важность сотрудничества между странами ОПЕК+ и их полную приверженность соглашению о сокращении добычи нефти, включая добровольные сокращения, согласованные восемью странами-участницами", - добавил кабмин в своем сообщении.
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Экономика, ОПЕК, Александр Новак, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Москва, Эр-Рияд и Астана готовы компенсировать сверхдобычу нефти в ОПЕК+
Кабмин: Москва, Эр-Рияд и Астана готовы компенсировать сверхдобычу нефти в ОПЕК+
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Россия, Саудовская Аравия и Казахстан выразили намерение компенсировать любое ранее допущенное перепроизводство нефти в рамках квот в ОПЕК+, сообщил кабмин РФ по итогам трехсторонних переговоров вице-премьера РФ Александра Новака с саудовским и казахстанским министрами энергетики принцем Абдель Азизом бен Сальманом и Алмасадамом Саткалиевым.
"Стороны выразили намерение компенсировать любые ранее допущенные перепроизводства нефти в рамках своих квот", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что Новак, находясь с визитом в Казахстане, провел трехсторонние переговоры с министром энергетики Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Сальманом и министром энергетики Казахстана Алмасадамом Саткалиевым, где они обсудили ряд вопросов, касающихся нефтяной сделки ОПЕК+, сообщила пресс-служба российского правительства.
"Участники подчеркнули важность поддержания стабильности и баланса на мировых нефтяных рынках и особо отметили значительную роль, которую играет Группа ОПЕК+ в этом отношении. Они также обозначили важность сотрудничества между странами ОПЕК+ и их полную приверженность соглашению о сокращении добычи нефти, включая добровольные сокращения, согласованные восемью странами-участницами", - добавил кабмин в своем сообщении.
ОПЕК+ обсуждает отсрочку запланированного увеличения добычи, сообщили СМИ