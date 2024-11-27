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Москва, Эр-Рияд и Астана готовы компенсировать сверхдобычу нефти в ОПЕК+

Москва, Эр-Рияд и Астана готовы компенсировать сверхдобычу нефти в ОПЕК+ - 27.11.2024, ПРАЙМ

Москва, Эр-Рияд и Астана готовы компенсировать сверхдобычу нефти в ОПЕК+

Россия, Саудовская Аравия и Казахстан выразили намерение компенсировать любое ранее допущенное перепроизводство нефти в рамках квот в ОПЕК+, сообщил кабмин РФ... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T18:50+0300

2024-11-27T18:50+0300

2024-11-27T18:50+0300

экономика

опек

александр новак

россия

казахстан

нефть

саудовская аравия

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Россия, Саудовская Аравия и Казахстан выразили намерение компенсировать любое ранее допущенное перепроизводство нефти в рамках квот в ОПЕК+, сообщил кабмин РФ по итогам трехсторонних переговоров вице-премьера РФ Александра Новака с саудовским и казахстанским министрами энергетики принцем Абдель Азизом бен Сальманом и Алмасадамом Саткалиевым. "Стороны выразили намерение компенсировать любые ранее допущенные перепроизводства нефти в рамках своих квот", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что Новак, находясь с визитом в Казахстане, провел трехсторонние переговоры с министром энергетики Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Сальманом и министром энергетики Казахстана Алмасадамом Саткалиевым, где они обсудили ряд вопросов, касающихся нефтяной сделки ОПЕК+, сообщила пресс-служба российского правительства."Участники подчеркнули важность поддержания стабильности и баланса на мировых нефтяных рынках и особо отметили значительную роль, которую играет Группа ОПЕК+ в этом отношении. Они также обозначили важность сотрудничества между странами ОПЕК+ и их полную приверженность соглашению о сокращении добычи нефти, включая добровольные сокращения, согласованные восемью странами-участницами", - добавил кабмин в своем сообщении.

https://1prime.ru/20241126/opek-853105309.html

казахстан

саудовская аравия

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опек, александр новак, россия, казахстан, нефть, саудовская аравия