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"Облажались!": в Китае оценили идею передачи Украине ядерного оружия
"Облажались!": в Китае оценили идею передачи Украине ядерного оружия - 27.11.2024, ПРАЙМ
"Облажались!": в Китае оценили идею передачи Украине ядерного оружия
Издание The New York Times сообщало о намерении ряда западных чиновников направить Киеву ядерное оружие перед переходом власти от действующего главы Белого дома | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T15:51+0300
2024-11-27T15:51+0300
2024-11-27T16:11+0300
спецоперация на украине
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ядерное оружие
китай
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Издание The New York Times сообщало о намерении ряда западных чиновников направить Киеву ядерное оружие перед переходом власти от действующего главы Белого дома Джо Байдена избранному президенту Штатов Дональду Трампу. Об этом пишет китайское издание NetEase.При этом, отметили авторы, со стороны Москвы последовал незамедлительный ответ - пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков посоветовал изучить ядерную доктрину страны. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что идея передачи Киеву ядерного оружия является абсурдной, поскольку Украина находится в состоянии войны с крупнейшей ядерной державой в мире - с Россией. Кроме того, подобное решение будет рассматриваться Москвой как подготовка к ядерному конфликту.Читатели прокомментировали идею Запада: m138019426391: "США не смогут защитить Украину, будь то по субъективным или объективным причинам…";wangyou0ippNY: "Американцы начинают понимать, что облажались!";hengwuxion: "Будущее покажет, в какой дыре окажутся НАТО и США!".Полный текст читайте на ИноСМИ
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украина, сша, ядерное оружие, китай
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ядерное оружие, КИТАЙ
"Облажались!": в Китае оценили идею передачи Украине ядерного оружия
NetEase: США не смогут защитить Украину ни по объективным, ни по субъективным причинам
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ.
Издание The New York Times сообщало о намерении ряда западных чиновников направить Киеву ядерное оружие перед переходом власти от действующего главы Белого дома Джо Байдена избранному президенту Штатов Дональду Трампу. Об этом пишет китайское издание NetEase
.
При этом, отметили авторы, со стороны Москвы последовал незамедлительный ответ - пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков посоветовал изучить ядерную доктрину страны. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что идея передачи Киеву ядерного оружия является абсурдной, поскольку Украина находится в состоянии войны с крупнейшей ядерной державой в мире - с Россией. Кроме того, подобное решение будет рассматриваться Москвой как подготовка к ядерному конфликту.
"Грозит подорвать": в WSJ спрогнозировали последствия одного решения Трампа
Читатели прокомментировали идею Запада:
m138019426391: "США не смогут защитить Украину, будь то по субъективным или объективным причинам…";
wangyou0ippNY: "Американцы начинают понимать, что облажались!";
hengwuxion: "Будущее покажет, в какой дыре окажутся НАТО и США!".