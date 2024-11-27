https://1prime.ru/20241127/peremirie-853115397.html

"На Новый год": в Германии выступили с неожиданным призывом

"На Новый год": в Германии выступили с неожиданным призывом - 27.11.2024, ПРАЙМ

"На Новый год": в Германии выступили с неожиданным призывом

Немецкое правительство должно поспособствовать скорейшей деэскалации украинского конфликта, заявили депутаты бундестага от партии "Левые" Грегор Гизи и Дитмар... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T09:10+0300

2024-11-27T09:10+0300

2024-11-27T09:19+0300

спецоперация на украине

германия

украина

ракеты atacms

мирные переговоры

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_0:174:2401:1524_1920x0_80_0_0_67f450df71ee1ea93ef4765608ae1080.jpg

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Немецкое правительство должно поспособствовать скорейшей деэскалации украинского конфликта, заявили депутаты бундестага от партии "Левые" Грегор Гизи и Дитмар Барч. Свое видеообращение они опубликовали в соцсети X."Правительство (Германии. — прим. ред.) могло бы взять на себя инициативу по прекращению огня прямо сейчас, на Рождество, на Новый год", — подчеркнул Грегор Гизи.Политики отметили, что разрешение на удары дальнобойными ракетами вглубь России поспособствовало лишь эскалации конфликта. При этом депутаты опасаются намерений кандидата в канцлеры от Христианского демократического союза Кристиана Мерца по поставкам ВСУ ракет Taurus. В своем обращении Гизи и Барч призвали отказаться от идеи дальнейших поставок ракет и поспособствовать мирному урегулированию конфликта.

https://1prime.ru/20241127/oreshnik-853115136.html

германия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, украина, ракеты atacms, мирные переговоры