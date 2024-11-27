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"На Новый год": в Германии выступили с неожиданным призывом - 27.11.2024, ПРАЙМ
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"На Новый год": в Германии выступили с неожиданным призывом
"На Новый год": в Германии выступили с неожиданным призывом - 27.11.2024, ПРАЙМ
"На Новый год": в Германии выступили с неожиданным призывом
Немецкое правительство должно поспособствовать скорейшей деэскалации украинского конфликта, заявили депутаты бундестага от партии "Левые" Грегор Гизи и Дитмар... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T09:10+0300
2024-11-27T09:19+0300
спецоперация на украине
германия
украина
ракеты atacms
мирные переговоры
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Немецкое правительство должно поспособствовать скорейшей деэскалации украинского конфликта, заявили депутаты бундестага от партии "Левые" Грегор Гизи и Дитмар Барч. Свое видеообращение они опубликовали в соцсети X."Правительство (Германии. — прим. ред.) могло бы взять на себя инициативу по прекращению огня прямо сейчас, на Рождество, на Новый год", — подчеркнул Грегор Гизи.Политики отметили, что разрешение на удары дальнобойными ракетами вглубь России поспособствовало лишь эскалации конфликта. При этом депутаты опасаются намерений кандидата в канцлеры от Христианского демократического союза Кристиана Мерца по поставкам ВСУ ракет Taurus. В своем обращении Гизи и Барч призвали отказаться от идеи дальнейших поставок ракет и поспособствовать мирному урегулированию конфликта.
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германия, украина, ракеты atacms, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ракеты ATACMS, мирные переговоры
09:10 27.11.2024 (обновлено: 09:19 27.11.2024)
 
"На Новый год": в Германии выступили с неожиданным призывом

Депутаты Гизи и Барч призвали Берлин обеспечить перемирие на Украине к Рождеству

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Немецкое правительство должно поспособствовать скорейшей деэскалации украинского конфликта, заявили депутаты бундестага от партии "Левые" Грегор Гизи и Дитмар Барч. Свое видеообращение они опубликовали в соцсети X.
"Правительство (Германии. — прим. ред.) могло бы взять на себя инициативу по прекращению огня прямо сейчас, на Рождество, на Новый год", — подчеркнул Грегор Гизи.
Политики отметили, что разрешение на удары дальнобойными ракетами вглубь России поспособствовало лишь эскалации конфликта. При этом депутаты опасаются намерений кандидата в канцлеры от Христианского демократического союза Кристиана Мерца по поставкам ВСУ ракет Taurus. В своем обращении Гизи и Барч призвали отказаться от идеи дальнейших поставок ракет и поспособствовать мирному урегулированию конфликта.
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Спецоперация на УкраинеГЕРМАНИЯУКРАИНАракеты ATACMSмирные переговоры
 
 
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