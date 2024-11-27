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"Все калеки": пленный ВСУ рассказал о мобилизации на Украине - 27.11.2024, ПРАЙМ
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"Все калеки": пленный ВСУ рассказал о мобилизации на Украине
"Все калеки": пленный ВСУ рассказал о мобилизации на Украине - 27.11.2024, ПРАЙМ
"Все калеки": пленный ВСУ рассказал о мобилизации на Украине
Некоторых мобилизованных украинцев привозили на полигон на автобусе, поскольку они не могли самостоятельно дойти, заявил военнопленный ВСУ Александр Михалко... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T13:11+0300
2024-11-27T13:12+0300
спецоперация на украине
всу
насильственная мобилизация на украине
украина
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Некоторых мобилизованных украинцев привозили на полигон на автобусе, поскольку они не могли самостоятельно дойти, заявил военнопленный ВСУ Александр Михалко. Видео публикует Минобороны России."Больные, все калеки - на медкомиссии все абсолютно здоровы", - подчеркнул солдат.Михалко рассказал, что его самого мобилизовали, несмотря на необходимость реабилитироваться после продолжительной болезни туберкулезом.
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всу, насильственная мобилизация на украине, украина
Спецоперация на Украине, ВСУ, насильственная мобилизация на Украине, УКРАИНА
13:11 27.11.2024 (обновлено: 13:12 27.11.2024)
 
"Все калеки": пленный ВСУ рассказал о мобилизации на Украине

Пленный Михалко: в ВСУ мобилизуют даже тех, у кого имеются проблемы со здоровьем

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Некоторых мобилизованных украинцев привозили на полигон на автобусе, поскольку они не могли самостоятельно дойти, заявил военнопленный ВСУ Александр Михалко. Видео публикует Минобороны России.
"Больные, все калеки - на медкомиссии все абсолютно здоровы", - подчеркнул солдат.
Михалко рассказал, что его самого мобилизовали, несмотря на необходимость реабилитироваться после продолжительной болезни туберкулезом.
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
СМИ: итальянские наемники в ВСУ жалуются на "нехватку всего"
11:56
 
Спецоперация на УкраинеВСУнасильственная мобилизация на УкраинеУКРАИНА
 
 
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