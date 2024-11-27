https://1prime.ru/20241127/plennyy-853123230.html
"Все калеки": пленный ВСУ рассказал о мобилизации на Украине
"Все калеки": пленный ВСУ рассказал о мобилизации на Украине - 27.11.2024, ПРАЙМ
"Все калеки": пленный ВСУ рассказал о мобилизации на Украине
Некоторых мобилизованных украинцев привозили на полигон на автобусе, поскольку они не могли самостоятельно дойти, заявил военнопленный ВСУ Александр Михалко... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T13:11+0300
2024-11-27T13:11+0300
2024-11-27T13:12+0300
спецоперация на украине
всу
насильственная мобилизация на украине
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5cc013f82b5b15fd3f32208bdb7514b.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Некоторых мобилизованных украинцев привозили на полигон на автобусе, поскольку они не могли самостоятельно дойти, заявил военнопленный ВСУ Александр Михалко. Видео публикует Минобороны России."Больные, все калеки - на медкомиссии все абсолютно здоровы", - подчеркнул солдат.Михалко рассказал, что его самого мобилизовали, несмотря на необходимость реабилитироваться после продолжительной болезни туберкулезом.
https://1prime.ru/20241127/naemniki-853120955.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3eb339fdb601423b77f59546a1a84b8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, насильственная мобилизация на украине, украина
Спецоперация на Украине, ВСУ, насильственная мобилизация на Украине, УКРАИНА
"Все калеки": пленный ВСУ рассказал о мобилизации на Украине
Пленный Михалко: в ВСУ мобилизуют даже тех, у кого имеются проблемы со здоровьем
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Некоторых мобилизованных украинцев привозили на полигон на автобусе, поскольку они не могли самостоятельно дойти, заявил военнопленный ВСУ Александр Михалко. Видео публикует Минобороны России.
"Больные, все калеки - на медкомиссии все абсолютно здоровы", - подчеркнул солдат.
Михалко рассказал, что его самого мобилизовали, несмотря на необходимость реабилитироваться после продолжительной болезни туберкулезом.
СМИ: итальянские наемники в ВСУ жалуются на "нехватку всего"