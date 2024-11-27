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"Все калеки": пленный ВСУ рассказал о мобилизации на Украине

"Все калеки": пленный ВСУ рассказал о мобилизации на Украине - 27.11.2024, ПРАЙМ

"Все калеки": пленный ВСУ рассказал о мобилизации на Украине

Некоторых мобилизованных украинцев привозили на полигон на автобусе, поскольку они не могли самостоятельно дойти, заявил военнопленный ВСУ Александр Михалко... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T13:11+0300

2024-11-27T13:11+0300

2024-11-27T13:12+0300

спецоперация на украине

всу

насильственная мобилизация на украине

украина

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Некоторых мобилизованных украинцев привозили на полигон на автобусе, поскольку они не могли самостоятельно дойти, заявил военнопленный ВСУ Александр Михалко. Видео публикует Минобороны России."Больные, все калеки - на медкомиссии все абсолютно здоровы", - подчеркнул солдат.Михалко рассказал, что его самого мобилизовали, несмотря на необходимость реабилитироваться после продолжительной болезни туберкулезом.

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всу, насильственная мобилизация на украине, украина