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ВС России ударили по месту дислокации сил ВСУ в пригороде Харькова

ВС России ударили по месту дислокации сил ВСУ в пригороде Харькова - 27.11.2024, ПРАЙМ

ВС России ударили по месту дислокации сил ВСУ в пригороде Харькова

Российские военные нанесли удар по месту дислокации сил и техники ВСУ в пригороде Харькова. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T09:22+0300

2024-11-27T09:22+0300

2024-11-27T09:22+0300

спецоперация на украине

вс россии

удар

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российские военные нанесли удар по месту дислокации сил и техники ВСУ в пригороде Харькова. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."В пригород Харькова со стороны Чугуева прилетело по месту дислокации военных и технике... Сообщают, что прилетело в боекомплекты... сдетонировали бочки с горюче-смазочными материалами. Много погибших", - рассказал собеседник агентства.По словам Лебедева, удар был также нанесен по индустриальному парку "Свема" в Сумской области Украины, где расположено химическое производство для нужд ВСУ. Он также уточнил, что производство в парке все еще функционирует, и туда по-прежнему приходят поезда для погрузки.Кроме того, сообщается, что удар был нанесен по нефтебазе в городе Ромны Сумской области, где находятся несколько пунктов дислокации ВСУ.

https://1prime.ru/20241126/vsu-853101734.html

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вс россии, удар