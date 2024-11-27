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Россияне назвали автомобили с самым прочным лакокрасочным покрытием
Россияне назвали автомобили с самым прочным лакокрасочным покрытием - 27.11.2024, ПРАЙМ
Россияне назвали автомобили с самым прочным лакокрасочным покрытием
Агентство "Автостат" провело опрос среди владельцев машин 14 наиболее популярных официально представленных на российском рынке марок с целью узнать оценку... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T14:17+0300
2024-11-27T14:17+0300
2024-11-27T14:17+0300
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Агентство "Автостат" провело опрос среди владельцев машин 14 наиболее популярных официально представленных на российском рынке марок с целью узнать оценку качества их лакокрасочного покрытия (ЛКП). Исследование показало, что почти всю первую десятку по потребительской удовлетворенности ЛКП заняли китайские марки. Исключением стал лишь отечественный "Москвич". Первое место заняла марка Changan (80 баллов из 100 возможных), второе и третье — Exeed и Voyah (78,95 и 78,80 балла соответственно), четвертое — Haval (78 баллов), пятое — Jetour (77,8 балла), шестое — Chery (77,41 балла), седьмое — Omoda (77,36 балла), восьмое — Tank (77,06 балла), девятое — Geely (75,13 балла), десятое — "Москвич" (74,20 балла).В опросе приняли участие примерно две тысячи владельцев машин 2021−2024 годов выпуска.
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авто, россия, краска, иномарки, покупка автомобиля
Экономика, Авто, РОССИЯ, краска, иномарки, покупка автомобиля
Россияне назвали автомобили с самым прочным лакокрасочным покрытием
"Автостат" перечислил модели машин с лучшим лакокрасочным покрытием кузова
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ.
Агентство "Автостат"
провело опрос среди владельцев машин 14 наиболее популярных официально представленных на российском рынке марок с целью узнать оценку качества их лакокрасочного покрытия (ЛКП).
Исследование показало, что почти всю первую десятку по потребительской удовлетворенности ЛКП заняли китайские марки. Исключением стал лишь отечественный "Москвич".
Первое место заняла марка Changan (80 баллов из 100 возможных), второе и третье — Exeed и Voyah (78,95 и 78,80 балла соответственно), четвертое — Haval (78 баллов), пятое — Jetour (77,8 балла), шестое — Chery (77,41 балла), седьмое — Omoda (77,36 балла), восьмое — Tank (77,06 балла), девятое — Geely (75,13 балла), десятое — "Москвич" (74,20 балла).
В опросе приняли участие примерно две тысячи владельцев машин 2021−2024 годов выпуска.
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