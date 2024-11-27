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Исследование: водители в Москве стали чаще пристегивать ремень безопасности

Исследование: водители в Москве стали чаще пристегивать ремень безопасности - 27.11.2024, ПРАЙМ

Исследование: водители в Москве стали чаще пристегивать ремень безопасности

Водители в Москве стали чаще пристегивать ремень безопасности: число нарушителей за январь-октябрь снизилось на 12,4%, до 2,2 миллиона человек, поделились с РИА | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T10:26+0300

2024-11-27T10:26+0300

2024-11-27T10:26+0300

авто

москва

водители

исследование

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Водители в Москве стали чаще пристегивать ремень безопасности: число нарушителей за январь-октябрь снизилось на 12,4%, до 2,2 миллиона человек, поделились с РИА Новости эксперты сервиса, объединяющего крупнейшее приложение для оплаты штрафов ГИБДД и маркетплейс ОСАГО bip. ru. "Большинство штрафов, которые выписывают дорожные камеры, - за превышение скорости. Но есть и менее очевидные нарушения, за которыми следит ИИ, а водители - забывают. Аналитики bip. ru проанализировали данные более 6 миллионов пользователей сервиса в Москве и выяснили, как часто в 2024 году жителей столицы штрафовали за непристегнутый ремень, телефон и езду без ОСАГО", - поделились эксперты. "За непристегнутый ремень безопасности за 10 месяцев 2024 года московским водителям выписали 2,2 миллиона штрафов по статье 12.6 КоАП. Это на 12,4% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. 94,4% всех нарушений зафиксировали дорожные камеры. Больше всего по адресам: Северо-Восточная Хорда, д. 19А, с. 4 по 1-й ул. Измайловского Зверинца - 37703 штрафа. Северо-Восточная Хорда, напротив д. 23 по Окружному Проезду - 36458 штрафов. Кутузовский просп., съезд на набережную Тараса Шевченко, из центра - 33448 штрафов", - поделились данными эксперты. Как прокомментировала главный аналитик bip. ru Ксения Панфилова, камеры часто не распознают ремень на темном фоне и ложно фиксируют штраф. Зимой таких ошибок больше: из-за освещения, темной одежды водителей. Вероятно, чтобы не перегружать систему, такие штрафы в холодный сезон не фиксируют. Еще одно возможное объяснение: водители и пассажиры зимой меньше нарушают закон из-за более опасных условий на дорогах: гололед, снег, плохая видимость, считает она. Водители также стали меньше говорить по телефону во время поездки: за 10 месяцев 2024 года с камер пользователям bip. ru в Москве выписали 397 274 штрафа, что на 26,3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Всего в столице штрафы за использование телефона за рулем выписывают 498 камер, указывают в компании. Тройку лидеров замыкают штрафы за выезд на "вафельную" разметку: за 10 месяцев 2024 года выписали 10 773 штрафа, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Всего это нарушение регистрируют 36 камер. Контролировать ОСАГО по камерам планируют с 1 марта 2025 года. Но единичные штрафы с камер за езду без полиса появились уже в 2024 году. Всего за 10 месяцев выписали 59 736 нарушений, 15 из них зафиксировали дорожные камеры, подсчитали эксперты. По словам Памфиловой, это единичные случаи, которые происходят во время тестирования камер, но штраф все равно приходится оплачивать. "Пока, в тестовом режиме, камеры проверяют наличие полиса только у нарушителей. Например, вслед за основным штрафом за превышение скорости приходит дополнительный - за езду без ОСАГО", - заверила она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, москва, водители, исследование