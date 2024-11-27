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Курс юаня к рублю снизился по итогам торгов среды

Курс юаня к рублю снизился по итогам торгов среды - 27.11.2024, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю снизился по итогам торгов среды

Рубль по итогам среды продемонстрировал значительный рост к юаню на Мосбирже, при этом в ходе торгов китайская валюта поднималась выше 15 рублей впервые с марта | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T20:08+0300

2024-11-27T20:08+0300

2024-11-27T20:08+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам среды продемонстрировал значительный рост к юаню на Мосбирже, при этом в ходе торгов китайская валюта поднималась выше 15 рублей впервые с марта 2022 года; существенную поддержку рублю оказала реакция ЦБ РФ, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 20 копеек, до 14,47 рубля. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.20 мск дорожает на 0,08%, до 72,38 доллара за баррель. СНИЖЕНИЕ РУБЛЯ ВЫЗВАЛО РЕАКЦИЮ ЦБ Юань упал на 1,37%. Курс китайской валюты в среду двигался в диапазоне 14,27-15,16 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 227 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи. ЦБ РФ ранее в среду сообщил, что принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года, при этом регулятор продолжит совершать на внутреннем рынке операции по продаже валюты, связанные с ФНБ. На фоне реакции ЦБ биржевой юань, который до этого торговался в районе 14,6 рубля, в первые минуты после заявления опускался до 14,27 рубля. "Зарубежные валюты отступили от многомесячных пиков после сообщений ЦБ РФ о намерении с 28 ноября до конца текущего года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина РФ, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение, согласно заявлению регулятора, принято для снижения волатильности финансовых рынков и в моменте оказало заметную поддержку рублю", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Рубль страдает от сезонных трендов – активизации потребительского спроса, всплеска бюджетных расходов. Наконец, не в пользу нацвалюты играет высокое геополитическое напряжение... Валюты еще могут обновить максимумы, но в целом представляется, что фаза ослабления рубля близка к завершению", - рассказал Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". При этом, как отмечает эксперт, фактор налогового периода в условиях рыночного дисбаланса и ажиотажных настроений в этот раз не играет заметной роли. "Сегодня на межбанковском рынке российский рубль продолжал отвесное падение. То, что сегодня происходило с курсами валют, очень похоже на высокую эмоциональность вкупе с недостаточным уровнем ликвидности", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "В среду обвал на валютном рынке РФ продолжился. Тем не менее к вечеру курс юаня к рублю отошел от внутридневных максимумов… Волатильность на рынке остается повышенной, фактор налогового периода в текущих условиях не оказывает выраженную поддержку рублю", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". ПРОГНОЗЫ "Прогноз до конца недели по биржевому курсу рубля к юаню – 14,2-15,2 рубля, по доллару – 105-115 рублей",- рассказал Буйволов из "БКС Мир инвестиций". Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global считает, что на внебиржевом рынке в четверг доллар может торговаться в диапазоне 110-113 рубля, евро – в коридоре 116-119 рублей, юань в рамках 15,2-15,7 рубля.

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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань