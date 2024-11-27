https://1prime.ru/20241127/sevpotok-853119358.html
Стало известно, сколько взрывных устройств заложили на "Северных потоках"
Стало известно, сколько взрывных устройств заложили на "Северных потоках" - 27.11.2024, ПРАЙМ
Стало известно, сколько взрывных устройств заложили на "Северных потоках"
Как минимум шесть взрывных устройств были заложены на четырех нитках "Северного потока", рассказало немецкое издание Welt со ссылкой на гидролокационные... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T11:21+0300
2024-11-27T11:21+0300
2024-11-27T11:21+0300
северные потоки
взрывы на северных потоках
расследование
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Как минимум шесть взрывных устройств были заложены на четырех нитках "Северного потока", рассказало немецкое издание Welt со ссылкой на гидролокационные изображения и ранее неопубликованные документы судебного процесса между оператором трубопровода Nord Stream AG и страховщиками."По информации Welt, диверсанты разместили по меньшей мере шесть бомб на в общей сложности четырех нитках соединения "Северного потока 1" и "Северного потока 2", - сообщили авторы статьи, проанализировавшие материал.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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северные потоки, взрывы на северных потоках, расследование
Северные потоки, взрывы на северных потоках, расследование
Стало известно, сколько взрывных устройств заложили на "Северных потоках"
Welt: не менее 6 взрывных устройств были заложены для подрыва "Северных потоков"
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Как минимум шесть взрывных устройств были заложены на четырех нитках "Северного потока", рассказало немецкое издание Welt со ссылкой на гидролокационные изображения и ранее неопубликованные документы судебного процесса между оператором трубопровода Nord Stream AG и страховщиками.
"По информации Welt, диверсанты разместили по меньшей мере шесть бомб на в общей сложности четырех нитках соединения "Северного потока 1" и "Северного потока 2", - сообщили авторы статьи, проанализировавшие материал.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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