Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стало известно, сколько взрывных устройств заложили на "Северных потоках" - 27.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241127/sevpotok-853119358.html
Стало известно, сколько взрывных устройств заложили на "Северных потоках"
Стало известно, сколько взрывных устройств заложили на "Северных потоках" - 27.11.2024, ПРАЙМ
Стало известно, сколько взрывных устройств заложили на "Северных потоках"
Как минимум шесть взрывных устройств были заложены на четырех нитках "Северного потока", рассказало немецкое издание Welt со ссылкой на гидролокационные... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T11:21+0300
2024-11-27T11:21+0300
северные потоки
взрывы на северных потоках
расследование
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/81/840318133_0:108:2049:1260_1920x0_80_0_0_083a9c90f99830848d06f28eb2b94bf8.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Как минимум шесть взрывных устройств были заложены на четырех нитках "Северного потока", рассказало немецкое издание Welt со ссылкой на гидролокационные изображения и ранее неопубликованные документы судебного процесса между оператором трубопровода Nord Stream AG и страховщиками."По информации Welt, диверсанты разместили по меньшей мере шесть бомб на в общей сложности четырех нитках соединения "Северного потока 1" и "Северного потока 2", - сообщили авторы статьи, проанализировавшие материал.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
https://1prime.ru/20241127/oreshnik-853117148.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/81/840318133_112:0:1935:1367_1920x0_80_0_0_63f066049c6195b1b90ef397e0602933.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
северные потоки, взрывы на северных потоках, расследование
Северные потоки, взрывы на северных потоках, расследование
11:21 27.11.2024
 
Стало известно, сколько взрывных устройств заложили на "Северных потоках"

Welt: не менее 6 взрывных устройств были заложены для подрыва "Северных потоков"

© Forsvaret/Rune DyrholmЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Forsvaret/Rune Dyrholm
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Как минимум шесть взрывных устройств были заложены на четырех нитках "Северного потока", рассказало немецкое издание Welt со ссылкой на гидролокационные изображения и ранее неопубликованные документы судебного процесса между оператором трубопровода Nord Stream AG и страховщиками.
"По информации Welt, диверсанты разместили по меньшей мере шесть бомб на в общей сложности четырех нитках соединения "Северного потока 1" и "Северного потока 2", - сообщили авторы статьи, проанализировавшие материал.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
"НАТО - конец". В США сделали тревожное заявление после удара "Орешника"
10:16
 
Северные потокивзрывы на северных потокахрасследование
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала