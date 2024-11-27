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Совфед рассмотрит закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы

Совфед рассмотрит закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы - 27.11.2024, ПРАЙМ

Совфед рассмотрит закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы

Совфед на заседании в среду рассмотрит закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T00:23+0300

2024-11-27T00:23+0300

2024-11-27T00:23+0300

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счетная палата

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Совфед на заседании в среду рассмотрит закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Представит документ сенаторам глава Минфина Антон Силуанов, в заседании палаты также примет участие председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук. Доходы бюджета в 2025 году составят 40,296 триллиона рублей, расходы - 41,469 триллиона. В дальнейшем планируется рост доходов бюджета в 2026 году до 41,841 триллиона рублей, в 2027 году – до 43,154 триллиона; расходов – до 44,022 триллиона и 45,915 триллиона рублей соответственно. Дефицит бюджета в 2025 году составит 0,5% ВВП, в 2026 году - 0,9% ВВП, в 2027 году - 1,1% ВВП. Основными источниками финансирования дефицита бюджета станут внутренние госзаимствования. ФНБ на начало 2025 года планируется в объеме 11,055 триллиона рублей, 2026 года – 12,883 триллиона, 2027 года – 14,927 триллиона, то есть вырастет с 5,2% ВВП до 6% ВВП. Верхний предел внутреннего госдолга РФ на начало 2026 года составит 29,386 триллиона рублей, внешнего - 61,1 миллиарда долларов (или 55,5 миллиарда евро); на начало 2027 года – 34,046 триллиона рублей и 59,2 миллиарда долларов (или 53,4 миллиарда евро) соответственно; на начало 2028 года – 39,005 триллиона рублей и 56,5 миллиарда долларов (или 50,9 миллиарда евро). Расходы на обслуживание госдолга в 2025 году составят 3,182 триллиона рублей, в 2026 году – 3,475 триллиона, в 2027 году – 3,594 триллиона. Основные параметры бюджета определены исходя из прогнозируемого на 2025 год объема ВВП в размере 214,575 триллиона рублей и инфляции не выше 4,5%. На 2026 год ВВП планируется в объеме 230,568 триллиона рублей, на 2027 год – 248,313 триллиона; при этом инфляция в эти два года ожидается не выше 4%. БЮДЖЕТЫ СОЦФОНДОВ На рассмотрении сенаторов и закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Бюджет фонда на 2025 год по доходам сформирован в сумме 16,6 триллиона рублей (7,7% ВВП), по расходам – 16,9 триллиона (7,9% ВВП). Расходы по обязательному пенсионному страхованию составят 11,1 триллиона рублей, по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 1,1 триллиона, а по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 174,5 миллиарда рублей. На 2026 год доходы бюджета фонда предусмотрены на уровне 18,5 триллиона рублей, на 2027 год – 19,7 триллиона; расходы – 18,2 триллиона и 19,4 триллиона рублей соответственно. Таким образом, в этот трехлетний период планируется перейти от дефицита бюджета Соцфонда, который в 2025 году составит около 369 миллиардов рублей и будет полностью покрыт за счет переходящих остатков средств на начало года, к его профициту: в 2026 году в сумме 320 миллиардов, а в 2027 году - 338 миллиардов рублей. В повестке и закон о бюджете Федерального фонда обязательного медстрахования (ФФОМС) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Документ предусматривает утверждение бюджета фонда на 2025 год по доходам в сумме 4,339 триллиона рублей, на 2026 год - 4,778 триллиона, на 2027 год - 5,162 триллиона рублей. Расходы фонда в этот период составят 4,476 триллиона, 4,833 триллиона и 5,163 триллиона рублей соответственно. Бюджет ФОМС сформирован с дефицитом, который в 2025 году составит порядка 136,6 миллиарда рублей, в 2026 году – 55,4 миллиарда, в 2027 году - 0,8 миллиарда рублей. Источником финансирования этого дефицита являются переходящие остатки средств на начало года. Основным источником доходов бюджета фонда являются страховые взносы на ОМС: на их долю в 2025 году придется 86,5%, в 2026 году - 86,9%, в 2027 году - 87,3% доходов.

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