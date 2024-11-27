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В "Яковлеве" отметили высокую регулярность вылетов SSJ-100

В "Яковлеве" отметили высокую регулярность вылетов SSJ-100 - 27.11.2024, ПРАЙМ

В "Яковлеве" отметили высокую регулярность вылетов SSJ-100

Регулярность вылетов SSJ-100 остается в районе 97-98%, несмотря на остановку сотрудничества с иностранными компаниями, сообщил заместитель генерального... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T15:40+0300

2024-11-27T15:40+0300

2024-11-27T15:40+0300

экономика

россия

sj-100

пао "яковлев"

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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Регулярность вылетов SSJ-100 остается в районе 97-98%, несмотря на остановку сотрудничества с иностранными компаниями, сообщил заместитель генерального директора ПАО "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха") по поддержке заказчиков гражданской авиационной техники Дмитрий Борисенко на ежегодной конференции эксплуатантов самолета SSJ-100. "Несмотря на полную остановку сотрудничества с западными производителями показатели исправности после 2022 года у нас не пошли вниз, а регулярность вылетов SSJ-100 по-прежнему держится в районе 97-98%", – приводит слова Борисенко ПАО "Яковлев". Как отмечается, налет флота самолетов SSJ-100 с начала эксплуатации составил более 1 745 000 летных часов, всего выполнено свыше 977 тысяч полетов. Интенсивность эксплуатации флота растет, в 2024 году она уже превысила допандемийные показатели. Также увеличилось число деталей "суперджетов", которые обслуживают в России. К ноябрю этого года оно составило 331 штуку. Пропускная способность предприятий по ТО агрегатов тоже выросла. Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК", входит в состав Госкорпорации "Ростех") создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от проектирования до послепродажного обслуживания авиационной техники.

https://1prime.ru/20241125/uscherb-853069388.html

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россия, sj-100, пао "яковлев"