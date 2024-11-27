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"Представляем, что стреляем": пленный ВСУ рассказал об обучении призывников - 27.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Представляем, что стреляем": пленный ВСУ рассказал об обучении призывников
"Представляем, что стреляем": пленный ВСУ рассказал об обучении призывников - 27.11.2024, ПРАЙМ
"Представляем, что стреляем": пленный ВСУ рассказал об обучении призывников
В ходе огневой подготовки мобилизованных украинцев инструкторы предлагали имитировать звуки выстрелов несуществующих патронов, якобы поставленных странами... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T13:54+0300
2024-11-27T13:54+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. В ходе огневой подготовки мобилизованных украинцев инструкторы предлагали имитировать звуки выстрелов несуществующих патронов, якобы поставленных странами Североатлантического альянса, рассказал военнопленный ВСУ Александр Михалко."У нас инструктора говорили на занятиях: стреляем натовскими патронами. А как это? Ну, теми, что... не дают. Ту-ту-ту, губами типа, представляем, что стреляем", - объяснил он.Михалко также отметил, что его самого мобилизовали, не дав реабилитироваться после продолжительной болезни туберкулезом. Видео опубликовало Минобороны России.
https://1prime.ru/20241127/plennyy-853123230.html
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всу, украина, военная помощь украине, нато
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, военная помощь Украине, НАТО
13:54 27.11.2024
 
"Представляем, что стреляем": пленный ВСУ рассказал об обучении призывников

Пленный Михалко: инструкторы предлагали имитировать звук стрельбы губами

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. В ходе огневой подготовки мобилизованных украинцев инструкторы предлагали имитировать звуки выстрелов несуществующих патронов, якобы поставленных странами Североатлантического альянса, рассказал военнопленный ВСУ Александр Михалко.
"У нас инструктора говорили на занятиях: стреляем натовскими патронами. А как это? Ну, теми, что... не дают. Ту-ту-ту, губами типа, представляем, что стреляем", - объяснил он.
Михалко также отметил, что его самого мобилизовали, не дав реабилитироваться после продолжительной болезни туберкулезом. Видео опубликовало Минобороны России.
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Спецоперация на УкраинеВСУУКРАИНАвоенная помощь УкраинеНАТО
 
 
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