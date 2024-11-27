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"Представляем, что стреляем": пленный ВСУ рассказал об обучении призывников

"Представляем, что стреляем": пленный ВСУ рассказал об обучении призывников - 27.11.2024, ПРАЙМ

"Представляем, что стреляем": пленный ВСУ рассказал об обучении призывников

В ходе огневой подготовки мобилизованных украинцев инструкторы предлагали имитировать звуки выстрелов несуществующих патронов, якобы поставленных странами... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T13:54+0300

2024-11-27T13:54+0300

2024-11-27T13:54+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. В ходе огневой подготовки мобилизованных украинцев инструкторы предлагали имитировать звуки выстрелов несуществующих патронов, якобы поставленных странами Североатлантического альянса, рассказал военнопленный ВСУ Александр Михалко."У нас инструктора говорили на занятиях: стреляем натовскими патронами. А как это? Ну, теми, что... не дают. Ту-ту-ту, губами типа, представляем, что стреляем", - объяснил он.Михалко также отметил, что его самого мобилизовали, не дав реабилитироваться после продолжительной болезни туберкулезом. Видео опубликовало Минобороны России.

https://1prime.ru/20241127/plennyy-853123230.html

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всу, украина, военная помощь украине, нато