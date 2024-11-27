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ЦБ получил инициативы Минцифры по противодействию кредитному мошенничеству - 27.11.2024, ПРАЙМ
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ЦБ получил инициативы Минцифры по противодействию кредитному мошенничеству
ЦБ получил инициативы Минцифры по противодействию кредитному мошенничеству - 27.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ получил инициативы Минцифры по противодействию кредитному мошенничеству
Банк России получил предложения Минцифры о мерах противодействия кредитному мошенничеству, его позиция будет направлена в министерство после их рассмотрения,... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T12:54+0300
2024-11-27T12:54+0300
банк россии
россия
кредит
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Банк России получил предложения Минцифры о мерах противодействия кредитному мошенничеству, его позиция будет направлена в министерство после их рассмотрения, заявила РИА Новости пресс-служба ЦБ РФ. Во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что кабмин в рамках законопроекта по борьбе с кибермошенничеством хочет разрешить гражданам устанавливать самим себе запрет на оформление кредитов через "Госуслуги" или мобильные приложение банков. Кроме того, предлагается, чтобы банк был обязан проводить "более тщательную" проверку заемщиков, включая анализ кредитной истории, банковского счета для перевода денег, а также запрет на перечисление микрозаймов на счета третьих лиц. "Мы получили предложения Минцифры России. Обращаем внимание, что представленные инициативы включают меры по противодействию кредитному мошенничеству, когда злоумышленники побуждают человека оформить потребительский кредит или заем и передать им деньги… Позиция Банка России по результатам рассмотрения поступивших предложений будет направлена в Минцифры России в установленные сроки", - сообщил ЦБ РФ. При этом регулятор отметил, что Банк России уже подготовил перечень предложений и направил их в Минфин России. Они в том числе предусматривают обязательный период охлаждения по потребительским кредитам между заключением договора и получением денег, с длительностью в зависимости от суммы займа. "Другая мера предусматривает, что банки будут направлять гражданам предупреждения о том, что на их имя оформлен кредит или заем через "Госуслуги". В уведомлении будет отражена информация об основных условиях кредита или займа и о том, как можно от него отказаться в период охлаждения", - отметили в ЦБ. "Вопрос о возможности использования банковских каналов для установления и снятия "самозапрета" долго обсуждался с рынком и заинтересованными ведомствами. В финальную редакцию закона такие способы не вошли. Было решено в качестве приоритетных способов оставить равноудаленную независимую государственную инфраструктуру: "Госуслуги" как дистанционный канал и МФЦ для очного обращения", - также сказали в ЦБ, напомнив, что по закону установить и снять запрет можно будет посредством "Госуслуг" с 1 марта, а МФЦ - с 1 сентября будущего года.
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россия, кредит
Банк России, РОССИЯ, кредит
12:54 27.11.2024
 
ЦБ получил инициативы Минцифры по противодействию кредитному мошенничеству

ЦБ получил предложения Минцифры о мерах противодействия кредитному мошенничеству

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Банк России получил предложения Минцифры о мерах противодействия кредитному мошенничеству, его позиция будет направлена в министерство после их рассмотрения, заявила РИА Новости пресс-служба ЦБ РФ.
Во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что кабмин в рамках законопроекта по борьбе с кибермошенничеством хочет разрешить гражданам устанавливать самим себе запрет на оформление кредитов через "Госуслуги" или мобильные приложение банков. Кроме того, предлагается, чтобы банк был обязан проводить "более тщательную" проверку заемщиков, включая анализ кредитной истории, банковского счета для перевода денег, а также запрет на перечисление микрозаймов на счета третьих лиц.
"Мы получили предложения Минцифры России. Обращаем внимание, что представленные инициативы включают меры по противодействию кредитному мошенничеству, когда злоумышленники побуждают человека оформить потребительский кредит или заем и передать им деньги… Позиция Банка России по результатам рассмотрения поступивших предложений будет направлена в Минцифры России в установленные сроки", - сообщил ЦБ РФ.
При этом регулятор отметил, что Банк России уже подготовил перечень предложений и направил их в Минфин России. Они в том числе предусматривают обязательный период охлаждения по потребительским кредитам между заключением договора и получением денег, с длительностью в зависимости от суммы займа.
"Другая мера предусматривает, что банки будут направлять гражданам предупреждения о том, что на их имя оформлен кредит или заем через "Госуслуги". В уведомлении будет отражена информация об основных условиях кредита или займа и о том, как можно от него отказаться в период охлаждения", - отметили в ЦБ.
"Вопрос о возможности использования банковских каналов для установления и снятия "самозапрета" долго обсуждался с рынком и заинтересованными ведомствами. В финальную редакцию закона такие способы не вошли. Было решено в качестве приоритетных способов оставить равноудаленную независимую государственную инфраструктуру: "Госуслуги" как дистанционный канал и МФЦ для очного обращения", - также сказали в ЦБ, напомнив, что по закону установить и снять запрет можно будет посредством "Госуслуг" с 1 марта, а МФЦ - с 1 сентября будущего года.
Рефинансирование кредита - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
Кабмин хочет разрешить оформлять самозапрет на кредиты через "Госуслуги"
Вчера, 10:02
 
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