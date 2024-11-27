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СМИ: Байден тайно запросил у конгресса 24 миллиарда долларов для Украины - 27.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Байден тайно запросил у конгресса 24 миллиарда долларов для Украины
СМИ: Байден тайно запросил у конгресса 24 миллиарда долларов для Украины - 27.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: Байден тайно запросил у конгресса 24 миллиарда долларов для Украины
Действующий глава Белого дома Джо Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов для Пентагона и Украины, передает издание Politico. | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T08:38+0300
2024-11-27T08:38+0300
политика
джо байден
сша
помощь украине
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ВАШИНГТОН, 27 ноя - ПРАЙМ. Действующий глава Белого дома Джо Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов для Пентагона и Украины, передает издание Politico. Так, из опубликованного документа бюджетного управления Белого дома стало известно, что американский президент сделал долгосрочный запрос в адрес законодателей о дополнительных 24 миллиардов долларов помощи Украине, а также для замены поставленного ВСУ оружия в США.Запрос является частью правительственного финансирования, которая, вероятно, будет принята в следующем месяце, следует из опубликованного изданием сообщения.Сообщается, что две трети средств будут потрачены на восполнение запасов Пентагона, однако вопрос дальнейшей передачи закупок Киеву не уточняется. Восемь миллиардов долларов будут направлены Украине в рамках инициативы поддержки.
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джо байден, сша, помощь украине
Политика, Джо Байден, США, помощь Украине
08:38 27.11.2024
 
СМИ: Байден тайно запросил у конгресса 24 миллиарда долларов для Украины

Politico: Байден тайно запросил у конгресса дополнительные $24 млрд для Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 27 ноя - ПРАЙМ. Действующий глава Белого дома Джо Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов для Пентагона и Украины, передает издание Politico.
Так, из опубликованного документа бюджетного управления Белого дома стало известно, что американский президент сделал долгосрочный запрос в адрес законодателей о дополнительных 24 миллиардов долларов помощи Украине, а также для замены поставленного ВСУ оружия в США.
Запрос является частью правительственного финансирования, которая, вероятно, будет принята в следующем месяце, следует из опубликованного изданием сообщения.
Сообщается, что две трети средств будут потрачены на восполнение запасов Пентагона, однако вопрос дальнейшей передачи закупок Киеву не уточняется. Восемь миллиардов долларов будут направлены Украине в рамках инициативы поддержки.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
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