https://1prime.ru/20241127/ukraina-853114762.html

СМИ: Байден тайно запросил у конгресса 24 миллиарда долларов для Украины

СМИ: Байден тайно запросил у конгресса 24 миллиарда долларов для Украины - 27.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: Байден тайно запросил у конгресса 24 миллиарда долларов для Украины

Действующий глава Белого дома Джо Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов для Пентагона и Украины, передает издание Politico. | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T08:38+0300

2024-11-27T08:38+0300

2024-11-27T08:38+0300

политика

джо байден

сша

помощь украине

https://cdnn.1prime.ru/img/84183/09/841830994_0:0:2230:1254_1920x0_80_0_0_fd6bf6a0f75d4fe5331c44d407a7402c.jpg

ВАШИНГТОН, 27 ноя - ПРАЙМ. Действующий глава Белого дома Джо Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов для Пентагона и Украины, передает издание Politico. Так, из опубликованного документа бюджетного управления Белого дома стало известно, что американский президент сделал долгосрочный запрос в адрес законодателей о дополнительных 24 миллиардов долларов помощи Украине, а также для замены поставленного ВСУ оружия в США.Запрос является частью правительственного финансирования, которая, вероятно, будет принята в следующем месяце, следует из опубликованного изданием сообщения.Сообщается, что две трети средств будут потрачены на восполнение запасов Пентагона, однако вопрос дальнейшей передачи закупок Киеву не уточняется. Восемь миллиардов долларов будут направлены Украине в рамках инициативы поддержки.

https://1prime.ru/20241127/dajdzhest-853111435.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

джо байден, сша, помощь украине