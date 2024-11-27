https://1prime.ru/20241127/ukraina-853115533.html

Маск обвинил Байдена в одном решении по Украине

Маск обвинил Байдена в одном решении по Украине - 27.11.2024, ПРАЙМ

Маск обвинил Байдена в одном решении по Украине

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск обвинил действующего главу Белого дома Джо Байдена в финансировании "вечной войны" на фоне сведений о новом... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T09:19+0300

2024-11-27T09:19+0300

2024-11-27T09:19+0300

политика

илон маск

джо байден

украина

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск обвинил действующего главу Белого дома Джо Байдена в финансировании "вечной войны" на фоне сведений о новом запросе его администрации о многомиллиардной помощи Украине.Ранее издание Politico сообщило, что Байден тайно запросил у конгресса 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Штатов, а также для передачи средств Киеву.Пользователь социальной сети X, комментируя данную новость, отметил, что таким образом Байден крадет средства американцев для "ускорения начала Третьей мировой". "Финансирование вечной войны", - заявил Маск в ответ на сообщение. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

https://1prime.ru/20241127/ukraina-853114762.html

украина

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илон маск, джо байден, украина