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Маск обвинил Байдена в одном решении по Украине - 27.11.2024, ПРАЙМ
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Маск обвинил Байдена в одном решении по Украине
Маск обвинил Байдена в одном решении по Украине - 27.11.2024, ПРАЙМ
Маск обвинил Байдена в одном решении по Украине
Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск обвинил действующего главу Белого дома Джо Байдена в финансировании "вечной войны" на фоне сведений о новом... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T09:19+0300
2024-11-27T09:19+0300
политика
илон маск
джо байден
украина
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск обвинил действующего главу Белого дома Джо Байдена в финансировании "вечной войны" на фоне сведений о новом запросе его администрации о многомиллиардной помощи Украине.Ранее издание Politico сообщило, что Байден тайно запросил у конгресса 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Штатов, а также для передачи средств Киеву.Пользователь социальной сети X, комментируя данную новость, отметил, что таким образом Байден крадет средства американцев для "ускорения начала Третьей мировой". "Финансирование вечной войны", - заявил Маск в ответ на сообщение. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
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илон маск, джо байден, украина
Политика, Илон Маск, Джо Байден, УКРАИНА
09:19 27.11.2024
 
Маск обвинил Байдена в одном решении по Украине

Маск обвинил Байдена в финансировании "вечной войны"

© AFP / Peter ParksПредприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© AFP / Peter Parks
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск обвинил действующего главу Белого дома Джо Байдена в финансировании "вечной войны" на фоне сведений о новом запросе его администрации о многомиллиардной помощи Украине.
Ранее издание Politico сообщило, что Байден тайно запросил у конгресса 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Штатов, а также для передачи средств Киеву.
Пользователь социальной сети X, комментируя данную новость, отметил, что таким образом Байден крадет средства американцев для "ускорения начала Третьей мировой".
"Финансирование вечной войны", - заявил Маск в ответ на сообщение.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
СМИ: Байден тайно запросил у конгресса 24 миллиарда долларов для Украины
08:38
 
ПолитикаИлон МаскДжо БайденУКРАИНА
 
 
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