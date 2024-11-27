https://1prime.ru/20241127/ukraintsy-853126032.html

"Мы останемся": власти Берлина рассказали о необычном желании украинцев

"Мы останемся": власти Берлина рассказали о необычном желании украинцев - 27.11.2024, ПРАЙМ

"Мы останемся": власти Берлина рассказали о необычном желании украинцев

Большая часть украинских беженцев хочет остаться в Германии, рассказал глава ведомства по делам беженцев земельного правительства Берлина Марк Зиберт. | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T14:26+0300

2024-11-27T14:26+0300

2024-11-27T14:35+0300

украина

германия

украинские беженцы

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Большая часть украинских беженцев хочет остаться в Германии, рассказал глава ведомства по делам беженцев земельного правительства Берлина Марк Зиберт. "Полгода назад большинство говорило, что хочет вернуться на Украину. Сейчас большинство (65%) заявляет: "Мы останемся здесь. Мы освоимся", - приводит его слова газета Tagesspiegel. Год назад обосноваться в Германии планировали 44% украинских беженцев, опрошенных тогда немецким исследовательским Институтом по изучению рынка труда и профессий (IAB). "Мы видим, как меняется картина. Это также заметно по растущему спросу на курсы немецкого языка", - рассказал Зиберт. По его словам, украинские беженцы все больше заинтересованы в трудоустройстве и ищут работу. В Германии беженцы из Украины имеют особый статус, говорится в материале газеты. Они имеют доступ к системе здравоохранения, могут устраиваться на работу или получать пособие по безработице. По данным немецкого правительства, по состоянию на август 2024 года в стране проживали около 1,3 миллиона украинских граждан, подавляющее большинство которых составляли беженцы. Среди них лишь 266 тысяч человек работали, еще около 100 тысяч занимались на языковых и интеграционных курсах. При этом, согласно статистическим данным, 717 тысяч украинцев получали пособие по безработице.

https://1prime.ru/20241127/verbovka-853125016.html

украина

германия

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украина, германия, украинские беженцы