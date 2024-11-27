https://1prime.ru/20241127/vsu-853131471.html

Без разбора. Солдатам ВСУ в ДНР приказали стрелять по неизвестным

Без разбора. Солдатам ВСУ в ДНР приказали стрелять по неизвестным - 27.11.2024, ПРАЙМ

Без разбора. Солдатам ВСУ в ДНР приказали стрелять по неизвестным

Неназванный командир украинской армии рассказал телеканалу CNN, что солдатам вокруг Красноармейска в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T16:33+0300

2024-11-27T16:33+0300

2024-11-27T16:33+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Неназванный командир украинской армии рассказал телеканалу CNN, что солдатам вокруг Красноармейска в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики дали приказ стрелять по "неустановленным лицам" на фоне страха перед российскими разведгруппами. "Один командир заявил... что военным вокруг Покровска (украинское название Красноармейска - прим. ред.) дали приказ стрелять в неустановленных лиц на месте", - следует из заявления телеканала. Отмечено, что приказ был дан из-за страха перед продвижением российских разведывательных групп.

https://1prime.ru/20241127/podderzhka-853131341.html

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украина, всу, вс россии