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Без разбора. Солдатам ВСУ в ДНР приказали стрелять по неизвестным
Без разбора. Солдатам ВСУ в ДНР приказали стрелять по неизвестным - 27.11.2024, ПРАЙМ
Без разбора. Солдатам ВСУ в ДНР приказали стрелять по неизвестным
Неназванный командир украинской армии рассказал телеканалу CNN, что солдатам вокруг Красноармейска в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T16:33+0300
2024-11-27T16:33+0300
2024-11-27T16:33+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Неназванный командир украинской армии рассказал телеканалу CNN, что солдатам вокруг Красноармейска в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики дали приказ стрелять по "неустановленным лицам" на фоне страха перед российскими разведгруппами. "Один командир заявил... что военным вокруг Покровска (украинское название Красноармейска - прим. ред.) дали приказ стрелять в неустановленных лиц на месте", - следует из заявления телеканала. Отмечено, что приказ был дан из-за страха перед продвижением российских разведывательных групп.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, ВС России
Без разбора. Солдатам ВСУ в ДНР приказали стрелять по неизвестным
CNN: ВСУ у Красноармейска приказали стрелять по неизвестным из-за страха перед силами РФ
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Неназванный командир украинской армии рассказал телеканалу CNN, что солдатам вокруг Красноармейска в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики дали приказ стрелять по "неустановленным лицам" на фоне страха перед российскими разведгруппами.
"Один командир заявил... что военным вокруг Покровска (украинское название Красноармейска - прим. ред.) дали приказ стрелять в неустановленных лиц на месте", - следует из заявления телеканала.
Отмечено, что приказ был дан из-за страха перед продвижением российских разведывательных групп.
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