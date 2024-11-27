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ВВП России в октябре вырос на 3,2 процента

ВВП России в октябре вырос на 3,2 процента - 27.11.2024, ПРАЙМ

ВВП России в октябре вырос на 3,2 процента

ВВП России в октябре вырос на 3,2% в годовом выражении, как и в прошлом месяце, по итогам января-октября рост составил 4,1%, говорится в обзоре... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T19:32+0300

2024-11-27T19:32+0300

2024-11-27T19:32+0300

экономика

россия

минэкономразвития рф

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. ВВП России в октябре вырос на 3,2% в годовом выражении, как и в прошлом месяце, по итогам января-октября рост составил 4,1%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике". "По оценке Минэкономразвития России, в октябре 2024 года рост ВВП составил 3,2% год к году, как и месяцем ранее... В целом за 10 месяцев 2024 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 4,1% год к году", - отмечается в документе. Как указано там, оценка роста экономики РФ за сентябрь повышена в связи с выходом предварительной оценки Росстата за третий квартал 2024 года (ранее МЭР РФ оценил рост экономики в сентябре на 2,9% в годовом выражении). В обзоре также указано, что в месячном выражении ВВП в октябре вырос на 0,1% с исключением сезонного и календарного факторов.

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россия, минэкономразвития рф