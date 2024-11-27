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Юань открыл торги среды на Мосбирже ростом
Юань открыл торги среды на Мосбирже ростом - 27.11.2024, ПРАЙМ
Юань открыл торги среды на Мосбирже ростом
Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды прибавляет до 14,73 рубля, следует из данных Московской биржи. | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T10:06+0300
2024-11-27T10:06+0300
2024-11-27T10:17+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды прибавляет до 14,73 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.09 мск повышался на 6 копеек - до 14,73 рубля.
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юань, мосбиржа
USD/RUB - Курс доллара к рублю, юань, Мосбиржа
Юань открыл торги среды на Мосбирже ростом
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже повышается на 8 копеек, до 14,75 рубля
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды прибавляет до 14,73 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.09 мск повышался на 6 копеек - до 14,73 рубля.