https://1prime.ru/20241128/atacms--853163954.html

Россия не оставит без ответа удары западными ракетами, заявил Путин

Россия не оставит без ответа удары западными ракетами, заявил Путин - 28.11.2024, ПРАЙМ

Россия не оставит без ответа удары западными ракетами, заявил Путин

Россия всегда будет давать ответ на удары западными ракетами по ее территории, заявил российский президент Владимир Путин. | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T13:43+0300

2024-11-28T13:43+0300

2024-11-28T13:49+0300

спецоперация на украине

россия

украина

одкб

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852392435_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_0a33372250df2d7c34120c6524dd7105.jpg

АСТАНА, 28 ноя - ПРАЙМ. Россия всегда будет давать ответ на удары западными ракетами по ее территории, заявил российский президент Владимир Путин.28 ноября состоялась очередная сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в 2024 году председательствует в организации."Как уже говорил неоднократно, с нашей стороны ответ всегда будет", - сказал Путин в ходе мероприятия. Кроме того, российский лидер добавил, что Россия не оставит без ответа агрессию Украины и в этой связи может снова задействовать новую ракетную систему "Орешник". По его словам, на текущий момент российские Минобороны и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения объектов на украинской территории.

https://1prime.ru/20241127/transport-853142538.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, одкб, владимир путин