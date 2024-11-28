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Россия не оставит без ответа удары западными ракетами, заявил Путин - 28.11.2024, ПРАЙМ
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Россия не оставит без ответа удары западными ракетами, заявил Путин
Россия не оставит без ответа удары западными ракетами, заявил Путин - 28.11.2024, ПРАЙМ
Россия не оставит без ответа удары западными ракетами, заявил Путин
Россия всегда будет давать ответ на удары западными ракетами по ее территории, заявил российский президент Владимир Путин. | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T13:43+0300
2024-11-28T13:49+0300
спецоперация на украине
россия
украина
одкб
владимир путин
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АСТАНА, 28 ноя - ПРАЙМ. Россия всегда будет давать ответ на удары западными ракетами по ее территории, заявил российский президент Владимир Путин.28 ноября состоялась очередная сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в 2024 году председательствует в организации."Как уже говорил неоднократно, с нашей стороны ответ всегда будет", - сказал Путин в ходе мероприятия. Кроме того, российский лидер добавил, что Россия не оставит без ответа агрессию Украины и в этой связи может снова задействовать новую ракетную систему "Орешник". По его словам, на текущий момент российские Минобороны и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения объектов на украинской территории.
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россия, украина, одкб, владимир путин
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ОДКБ, Владимир Путин
13:43 28.11.2024 (обновлено: 13:49 28.11.2024)
 
Россия не оставит без ответа удары западными ракетами, заявил Путин

Путин об ударах ATACMS по территории РФ: со стороны России всегда будет ответ

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
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АСТАНА, 28 ноя - ПРАЙМ. Россия всегда будет давать ответ на удары западными ракетами по ее территории, заявил российский президент Владимир Путин.
28 ноября состоялась очередная сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в 2024 году председательствует в организации.
"Как уже говорил неоднократно, с нашей стороны ответ всегда будет", - сказал Путин в ходе мероприятия.
Кроме того, российский лидер добавил, что Россия не оставит без ответа агрессию Украины и в этой связи может снова задействовать новую ракетную систему "Орешник". По его словам, на текущий момент российские Минобороны и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения объектов на украинской территории.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАОДКБВладимир Путин
 
 
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