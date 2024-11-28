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Россия не оставит без ответа удары западными ракетами, заявил Путин
Россия не оставит без ответа удары западными ракетами, заявил Путин - 28.11.2024, ПРАЙМ
Россия не оставит без ответа удары западными ракетами, заявил Путин
Россия всегда будет давать ответ на удары западными ракетами по ее территории, заявил российский президент Владимир Путин. | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T13:43+0300
2024-11-28T13:43+0300
2024-11-28T13:49+0300
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АСТАНА, 28 ноя - ПРАЙМ. Россия всегда будет давать ответ на удары западными ракетами по ее территории, заявил российский президент Владимир Путин.28 ноября состоялась очередная сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в 2024 году председательствует в организации."Как уже говорил неоднократно, с нашей стороны ответ всегда будет", - сказал Путин в ходе мероприятия. Кроме того, российский лидер добавил, что Россия не оставит без ответа агрессию Украины и в этой связи может снова задействовать новую ракетную систему "Орешник". По его словам, на текущий момент российские Минобороны и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения объектов на украинской территории.
https://1prime.ru/20241127/transport-853142538.html
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ОДКБ, Владимир Путин
Россия не оставит без ответа удары западными ракетами, заявил Путин
Путин об ударах ATACMS по территории РФ: со стороны России всегда будет ответ
АСТАНА, 28 ноя - ПРАЙМ. Россия всегда будет давать ответ на удары западными ракетами по ее территории, заявил российский президент Владимир Путин.
28 ноября состоялась очередная сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в 2024 году председательствует в организации.
"Как уже говорил неоднократно, с нашей стороны ответ всегда будет", - сказал Путин в ходе мероприятия.
Кроме того, российский лидер добавил, что Россия не оставит без ответа агрессию Украины и в этой связи может снова задействовать новую ракетную систему "Орешник". По его словам, на текущий момент российские Минобороны и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения объектов на украинской территории.
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