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"Сел и поехал": автоэксперт рассказал, почему не стоит прогревать двигатель

"Сел и поехал": автоэксперт рассказал, почему не стоит прогревать двигатель - 28.11.2024, ПРАЙМ

"Сел и поехал": автоэксперт рассказал, почему не стоит прогревать двигатель

Современные автомобильные двигатели не нуждаются в прогреве перед поездкой, рассказал изданию News.ru автоэксперт Дмитрий Гайдукевич. | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T11:19+0300

2024-11-28T11:19+0300

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россия

авто

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Современные автомобильные двигатели не нуждаются в прогреве перед поездкой, рассказал изданию News.ru автоэксперт Дмитрий Гайдукевич."Если раньше — во времена карбюраторных двигателей — прогрев был необходим для нормальной работы силового агрегата, то сейчас моторы могут работать и без этого. Большинство современных автомобилей оснащены двигателями, которые не требуют длительного прогрева", — рассказал собеседник издания.По словам эксперта, это актуально независимо от температуры воздуха за окном, так как современные масла способны без проблем работать при минусовой температуре. Отказ от прогрева также позволяет экономить топливо и снижает выброс вредных газов в атмосферу.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто