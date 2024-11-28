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"Сел и поехал": автоэксперт рассказал, почему не стоит прогревать двигатель - 28.11.2024, ПРАЙМ
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"Сел и поехал": автоэксперт рассказал, почему не стоит прогревать двигатель
"Сел и поехал": автоэксперт рассказал, почему не стоит прогревать двигатель - 28.11.2024, ПРАЙМ
"Сел и поехал": автоэксперт рассказал, почему не стоит прогревать двигатель
Современные автомобильные двигатели не нуждаются в прогреве перед поездкой, рассказал изданию News.ru автоэксперт Дмитрий Гайдукевич. | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T11:19+0300
2024-11-28T11:19+0300
россия
авто
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Современные автомобильные двигатели не нуждаются в прогреве перед поездкой, рассказал изданию News.ru автоэксперт Дмитрий Гайдукевич."Если раньше — во времена карбюраторных двигателей — прогрев был необходим для нормальной работы силового агрегата, то сейчас моторы могут работать и без этого. Большинство современных автомобилей оснащены двигателями, которые не требуют длительного прогрева", — рассказал собеседник издания.По словам эксперта, это актуально независимо от температуры воздуха за окном, так как современные масла способны без проблем работать при минусовой температуре. Отказ от прогрева также позволяет экономить топливо и снижает выброс вредных газов в атмосферу.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
11:19 28.11.2024
 
"Сел и поехал": автоэксперт рассказал, почему не стоит прогревать двигатель

Автоэксперт Гайдукевич: автокомпании не советуют прогревать двигатель зимой

© РИА Новости . Николай Хижняк | Перейти в медиабанкАвтомобиль Peugeot 5008
Автомобиль Peugeot 5008 - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Николай Хижняк
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Современные автомобильные двигатели не нуждаются в прогреве перед поездкой, рассказал изданию News.ru автоэксперт Дмитрий Гайдукевич.
"Если раньше — во времена карбюраторных двигателей — прогрев был необходим для нормальной работы силового агрегата, то сейчас моторы могут работать и без этого. Большинство современных автомобилей оснащены двигателями, которые не требуют длительного прогрева", — рассказал собеседник издания.
По словам эксперта, это актуально независимо от температуры воздуха за окном, так как современные масла способны без проблем работать при минусовой температуре. Отказ от прогрева также позволяет экономить топливо и снижает выброс вредных газов в атмосферу.
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