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Сумма выданных автокредитов в России выросла почти на 80%, заявили в НБКИ
Сумма выданных автокредитов в России выросла почти на 80%, заявили в НБКИ - 28.11.2024, ПРАЙМ
Сумма выданных автокредитов в России выросла почти на 80%, заявили в НБКИ
Сумма выданных в России автомобильных кредитов в январе-октябре увеличилась на 79,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 2,019 триллиона | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T13:12+0300
2024-11-28T13:12+0300
2024-11-28T13:12+0300
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Сумма выданных в России автомобильных кредитов в январе-октябре увеличилась на 79,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 2,019 триллиона рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-октябре 2024 года было выдано автокредитов на сумму 2 018,5 миллиарда рублей или на 79,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-октябре 2023 года - 1 122,9 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении. "Стоит также отметить, что в январе-октябре 2024 года было выдано 1 402,7 тысячи единиц, что на 75,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе-октябре 2023 года - 798,4 тысячи единиц). Что касается среднего значения Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам, то оно составляет 685 балла (минимальное значение - 1 балл, максимальное - 999 баллов)", - добавляется там. "Такая динамика роста объемов выданных автокредитов в январе-октябре 2024 года по сравнению с прошлым годом объясняется, прежде всего, эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в 2023 году... Спрос на автокредиты поддерживается с помощью акций и скидок от дистрибьюторов, субсидированных ставок от автопроизводителей, а также благодаря общей потребительской активности граждан", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. В региональном разрезе наибольший объем выданных кредитов (среди 30 лидеров в этом сегменте розничного кредитования) был выдан в Москве (160,3 миллиарда рублей), Московской области (134,2 миллиарда), Санкт-Петербурге (100,5 миллиарда), Татарстане (94 миллиарда) и Краснодарском крае (90,6 миллиарда рублей). Наиболее серьезная динамика роста объемов выдачи автокредитов среди тех же 30 лидеров в январе-октябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года была зафиксирована в Крыму (+175,2%), Ростовской (+138,8%) и Самарской (+109,5%) областях, а также в Чувашии (+108,6%) и Удмуртии (+102,8%). В Москве и Санкт-Петербурге объемы автомобильного кредитования выросли на 57,5% и 44,5% соответственно.
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россия, нбки, кредит
Экономика, РОССИЯ, НБКИ, кредит
Сумма выданных автокредитов в России выросла почти на 80%, заявили в НБКИ
НБКИ: сумма выданных в России кредитов на авто превысила 2 триллиона рублей
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Сумма выданных в России автомобильных кредитов в январе-октябре увеличилась на 79,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 2,019 триллиона рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-октябре 2024 года было выдано автокредитов на сумму 2 018,5 миллиарда рублей или на 79,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-октябре 2023 года - 1 122,9 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении.
"Стоит также отметить, что в январе-октябре 2024 года было выдано 1 402,7 тысячи единиц, что на 75,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе-октябре 2023 года - 798,4 тысячи единиц). Что касается среднего значения Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам, то оно составляет 685 балла (минимальное значение - 1 балл, максимальное - 999 баллов)", - добавляется там.
"Такая динамика роста объемов выданных автокредитов в январе-октябре 2024 года по сравнению с прошлым годом объясняется, прежде всего, эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в 2023 году... Спрос на автокредиты поддерживается с помощью акций и скидок от дистрибьюторов, субсидированных ставок от автопроизводителей, а также благодаря общей потребительской активности граждан", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
В региональном разрезе наибольший объем выданных кредитов (среди 30 лидеров в этом сегменте розничного кредитования) был выдан в Москве (160,3 миллиарда рублей), Московской области (134,2 миллиарда), Санкт-Петербурге (100,5 миллиарда), Татарстане (94 миллиарда) и Краснодарском крае (90,6 миллиарда рублей).
Наиболее серьезная динамика роста объемов выдачи автокредитов среди тех же 30 лидеров в январе-октябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года была зафиксирована в Крыму (+175,2%), Ростовской (+138,8%) и Самарской (+109,5%) областях, а также в Чувашии (+108,6%) и Удмуртии (+102,8%). В Москве и Санкт-Петербурге объемы автомобильного кредитования выросли на 57,5% и 44,5% соответственно.
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