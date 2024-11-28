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"Не помогло". В США оценили эффект от применения Киевом "чудо-оружия" - 28.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241128/effekt-853179896.html
"Не помогло". В США оценили эффект от применения Киевом "чудо-оружия"
"Не помогло". В США оценили эффект от применения Киевом "чудо-оружия" - 28.11.2024, ПРАЙМ
"Не помогло". В США оценили эффект от применения Киевом "чудо-оружия"
Не имелось абсолютно никаких оснований считает, что использование ВСУ произведенных на Западе вооружений поможет Киеву удержать свои, а также захваченные в... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T23:00+0300
2024-11-28T23:00+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Не имелось абсолютно никаких оснований считает, что использование ВСУ произведенных на Западе вооружений поможет Киеву удержать свои, а также захваченные в Курской области территории. Об этом заявил морпех США в отставке Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала New Atlas.По его словам, очень важно понимать, что дальнобойные ракеты ATACMS, Storm Shadow и все остальное "чудо-оружие", которое Запад послал Украине, "не помогло ей удержать даже свою собственную территорию, не говоря уже о территории в Курской области".Берлетик считает, что Россия определенно имеет преимущество в вопросе военно-промышленной базы по сравнению со всем Западом вместе взятым. Также Москва имеет ракетный и противоракетный потенциал, которого попросту нет у Запада, добавил он.Эксперт отметил, что на Западе в течение двух-трех лет говорили, что Киев одерживает убедительную победу, что Россия не в состоянии достичь своих стратегических целей, но "теперь, наконец, они признают, что силы Украины разваливаются, фронт рушится, и украинские силы отступают".По его мнению, это конфликт, который "закончится очень плохо для НАТО".
https://1prime.ru/20241127/nato-853144092.html
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сша, запад, всу, нато, украина, россия
Спецоперация на Украине, США, ЗАПАД, ВСУ, НАТО, УКРАИНА, РОССИЯ
23:00 28.11.2024
 
"Не помогло". В США оценили эффект от применения Киевом "чудо-оружия"

Морпех США в отставке Берлетик: все "чудо-оружие" Запада не помогло Украине

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Не имелось абсолютно никаких оснований считает, что использование ВСУ произведенных на Западе вооружений поможет Киеву удержать свои, а также захваченные в Курской области территории. Об этом заявил морпех США в отставке Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала New Atlas.
По его словам, очень важно понимать, что дальнобойные ракеты ATACMS, Storm Shadow и все остальное "чудо-оружие", которое Запад послал Украине, "не помогло ей удержать даже свою собственную территорию, не говоря уже о территории в Курской области".
Берлетик считает, что Россия определенно имеет преимущество в вопросе военно-промышленной базы по сравнению со всем Западом вместе взятым. Также Москва имеет ракетный и противоракетный потенциал, которого попросту нет у Запада, добавил он.
Эксперт отметил, что на Западе в течение двух-трех лет говорили, что Киев одерживает убедительную победу, что Россия не в состоянии достичь своих стратегических целей, но "теперь, наконец, они признают, что силы Украины разваливаются, фронт рушится, и украинские силы отступают".
По его мнению, это конфликт, который "закончится очень плохо для НАТО".
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
"Вернутся в мешках": на Западе оценили план НАТО по Украине
27 ноября, 23:26
 
Спецоперация на УкраинеСШАЗАПАДВСУНАТОУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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