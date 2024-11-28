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"Вынуждены отступать": в Германии сообщили о кошмаре ВСУ на фронте
"Вынуждены отступать": в Германии сообщили о кошмаре ВСУ на фронте - 28.11.2024, ПРАЙМ
"Вынуждены отступать": в Германии сообщили о кошмаре ВСУ на фронте
Все больше военных осознают, что конфликт с Россией зашел в тупик и его можно разрешить только путем переговоров. Об этом со ссылкой на украинских военных... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T09:50+0300
2024-11-28T09:50+0300
2024-11-28T09:50+0300
спецоперация на украине
всу
вс рф
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Все больше военных осознают, что конфликт с Россией зашел в тупик и его можно разрешить только путем переговоров. Об этом со ссылкой на украинских военных рассказал заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер."По моему личному мнению, война зашла в тупик. И в последние три-четыре месяца мы были вынуждены отступать. Русские ускорили темпы, и у них есть средства для продолжения", - рассказал один из украинских военнослужащих.Ронцхаймер отметил, что бойцы ВСУ чувствуют себя брошенными как западными странами, так и собственным правительством, так как ситуация на фронте становится все более сложной. Российские войска продолжают наступление и добиваются успехов.Россия неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам, но при условии учета интересов Москвы.
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всу, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ
"Вынуждены отступать": в Германии сообщили о кошмаре ВСУ на фронте
Bild: у ВСУ не хватает ни людей, ни боеприпасов
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ.
Все больше военных осознают, что конфликт с Россией зашел в тупик и его можно разрешить только путем переговоров. Об этом со ссылкой на украинских военных рассказал
заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер.
"По моему личному мнению, война зашла в тупик. И в последние три-четыре месяца мы были вынуждены отступать. Русские ускорили темпы, и у них есть средства для продолжения", - рассказал один из украинских военнослужащих.
Ронцхаймер отметил, что бойцы ВСУ чувствуют себя брошенными как западными странами, так и собственным правительством, так как ситуация на фронте становится все более сложной. Российские войска продолжают наступление и добиваются успехов.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам, но при условии учета интересов Москвы.
"Сложно": в генштабе ВСУ оценили ситуацию на фронте