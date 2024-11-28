https://1prime.ru/20241128/front-853154304.html

"Вынуждены отступать": в Германии сообщили о кошмаре ВСУ на фронте

"Вынуждены отступать": в Германии сообщили о кошмаре ВСУ на фронте - 28.11.2024, ПРАЙМ

"Вынуждены отступать": в Германии сообщили о кошмаре ВСУ на фронте

Все больше военных осознают, что конфликт с Россией зашел в тупик и его можно разрешить только путем переговоров. Об этом со ссылкой на украинских военных... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T09:50+0300

2024-11-28T09:50+0300

2024-11-28T09:50+0300

спецоперация на украине

всу

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853153900_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_21f1d4ce943250acc76e30e5ec4665b2.jpg

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Все больше военных осознают, что конфликт с Россией зашел в тупик и его можно разрешить только путем переговоров. Об этом со ссылкой на украинских военных рассказал заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер."По моему личному мнению, война зашла в тупик. И в последние три-четыре месяца мы были вынуждены отступать. Русские ускорили темпы, и у них есть средства для продолжения", - рассказал один из украинских военнослужащих.Ронцхаймер отметил, что бойцы ВСУ чувствуют себя брошенными как западными странами, так и собственным правительством, так как ситуация на фронте становится все более сложной. Российские войска продолжают наступление и добиваются успехов.Россия неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам, но при условии учета интересов Москвы.

https://1prime.ru/20241127/front-853133481.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, вс рф