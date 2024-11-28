https://1prime.ru/20241128/kurs-853174445.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 29 ноября
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 29 ноября - 28.11.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 29 ноября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 17,29 копейки - до 14,6653 рубля, курс доллара вырос - на 1,57 рубля, до 109,5782... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T17:42+0300
2024-11-28T17:42+0300
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МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 17,29 копейки - до 14,6653 рубля, курс доллара вырос - на 1,57 рубля, до 109,5782 рубля, курс евро - на 3,05 рубля, до 116,1410 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, банк россии, курсы валют, доллар, евро, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, Банк России, курсы валют, доллар, евро, юань
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 29 ноября
ЦБ: курс юаня 29 ноября — 14,67 руб, доллара — 109,58 руб, евро — 116,14 руб
МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 17,29 копейки - до 14,6653 рубля, курс доллара вырос - на 1,57 рубля, до 109,5782 рубля, курс евро - на 3,05 рубля, до 116,1410 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Путин заверил, что ситуация с рублем под контролем