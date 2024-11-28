https://1prime.ru/20241128/kurs-853174445.html

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 29 ноября

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 29 ноября - 28.11.2024, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 29 ноября

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 17,29 копейки - до 14,6653 рубля, курс доллара вырос - на 1,57 рубля, до 109,5782... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T17:42+0300

2024-11-28T17:42+0300

2024-11-28T17:44+0300

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МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 17,29 копейки - до 14,6653 рубля, курс доллара вырос - на 1,57 рубля, до 109,5782 рубля, курс евро - на 3,05 рубля, до 116,1410 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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