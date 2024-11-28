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Лидеры Мексики и США обсудили введение торговых пошлин - 28.11.2024, ПРАЙМ
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Лидеры Мексики и США обсудили введение торговых пошлин
Лидеры Мексики и США обсудили введение торговых пошлин - 28.11.2024, ПРАЙМ
Лидеры Мексики и США обсудили введение торговых пошлин
Мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум провела новые телефонные переговоры с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом после публичных заявлений из... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T02:04+0300
2024-11-28T02:04+0300
экономика
мировая экономика
сша
мексика
канада
дональд трамп
джо байден
general motors
stellantis
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МЕХИКО, 28 ноя - ПРАЙМ. Мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум провела новые телефонные переговоры с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом после публичных заявлений из двух стран о возможности взаимного ввода торговых пошлин и их последствиях. "У меня был замечательный разговор с президентом Дональдом Трампом. Мы рассмотрели мексиканскую стратегию в отношении явления миграции, и я рассказала, что караваны (мигрантов - ред.) не прибывают к северной границе, потому что с ними работают в Мексике. Мы также говорили об укреплении сотрудничества по вопросам безопасности в рамках нашего суверенитета и кампании, которую мы проводим в стране по предотвращению потребления фентанила", - написала Шейнбаум в своем блоге в Х. Разговор лидеров двух стран состоялся в на фоне недавних заявлений Трампа о намерении ввести 25-процентные пошлины на товары, поступающие из Мексики и Канады, из-за неразрешенности проблемы нелегальной иммиграции и притока наркотрафика в страну. Шейнбаум после этого направила Трампу письмо, в котором указала на возможность введения встречных пошлин, что не пойдет на руку "общим компаниям", включая крупнейших импортеров в США из Мексики - General Motors, Stellantis и Ford Motor. Министр экономики в будущем правительстве Шейнбаум Марсело Эбрард заявил в среду в ходе президентской пресс-конференции, что новая попытка введения пошлин в США станет выстрелом в ногу - в результате пострадают внутренние компании США из промышленных и технологичных отраслей, которые поставляют комплектующие с соседних рынков, а работу в них могут потерять около 400 тысяч человек. Трамп неоднократно критиковал миграционную политику администрации демократа Джо Байдена, обещая ужесточить контроль на границах и восстановить строительство стены на границе с Мексикой в случае переизбрания.
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мировая экономика, сша, мексика, канада, дональд трамп, джо байден, general motors, stellantis
Экономика, Мировая экономика, США, МЕКСИКА, КАНАДА, Дональд Трамп, Джо Байден, General Motors, Stellantis
02:04 28.11.2024
 
Лидеры Мексики и США обсудили введение торговых пошлин

Лидер Мексики Шейнбаум провела новые телефонные переговоры с Трампом

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МЕХИКО, 28 ноя - ПРАЙМ. Мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум провела новые телефонные переговоры с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом после публичных заявлений из двух стран о возможности взаимного ввода торговых пошлин и их последствиях.
"У меня был замечательный разговор с президентом Дональдом Трампом. Мы рассмотрели мексиканскую стратегию в отношении явления миграции, и я рассказала, что караваны (мигрантов - ред.) не прибывают к северной границе, потому что с ними работают в Мексике. Мы также говорили об укреплении сотрудничества по вопросам безопасности в рамках нашего суверенитета и кампании, которую мы проводим в стране по предотвращению потребления фентанила", - написала Шейнбаум в своем блоге в Х.
Разговор лидеров двух стран состоялся в на фоне недавних заявлений Трампа о намерении ввести 25-процентные пошлины на товары, поступающие из Мексики и Канады, из-за неразрешенности проблемы нелегальной иммиграции и притока наркотрафика в страну. Шейнбаум после этого направила Трампу письмо, в котором указала на возможность введения встречных пошлин, что не пойдет на руку "общим компаниям", включая крупнейших импортеров в США из Мексики - General Motors, Stellantis и Ford Motor.
Министр экономики в будущем правительстве Шейнбаум Марсело Эбрард заявил в среду в ходе президентской пресс-конференции, что новая попытка введения пошлин в США станет выстрелом в ногу - в результате пострадают внутренние компании США из промышленных и технологичных отраслей, которые поставляют комплектующие с соседних рынков, а работу в них могут потерять около 400 тысяч человек.
Трамп неоднократно критиковал миграционную политику администрации демократа Джо Байдена, обещая ужесточить контроль на границах и восстановить строительство стены на границе с Мексикой в случае переизбрания.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАМЕКСИКАКАНАДАДональд ТрампДжо БайденGeneral MotorsStellantis
 
 
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