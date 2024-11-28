https://1prime.ru/20241128/lidery-853144837.html

Лидеры Мексики и США обсудили введение торговых пошлин

Лидеры Мексики и США обсудили введение торговых пошлин - 28.11.2024, ПРАЙМ

Лидеры Мексики и США обсудили введение торговых пошлин

Мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум провела новые телефонные переговоры с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом после публичных заявлений из... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T02:04+0300

2024-11-28T02:04+0300

2024-11-28T02:04+0300

экономика

мировая экономика

сша

мексика

канада

дональд трамп

джо байден

general motors

stellantis

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853144837.jpg?1732748678

МЕХИКО, 28 ноя - ПРАЙМ. Мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум провела новые телефонные переговоры с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом после публичных заявлений из двух стран о возможности взаимного ввода торговых пошлин и их последствиях. "У меня был замечательный разговор с президентом Дональдом Трампом. Мы рассмотрели мексиканскую стратегию в отношении явления миграции, и я рассказала, что караваны (мигрантов - ред.) не прибывают к северной границе, потому что с ними работают в Мексике. Мы также говорили об укреплении сотрудничества по вопросам безопасности в рамках нашего суверенитета и кампании, которую мы проводим в стране по предотвращению потребления фентанила", - написала Шейнбаум в своем блоге в Х. Разговор лидеров двух стран состоялся в на фоне недавних заявлений Трампа о намерении ввести 25-процентные пошлины на товары, поступающие из Мексики и Канады, из-за неразрешенности проблемы нелегальной иммиграции и притока наркотрафика в страну. Шейнбаум после этого направила Трампу письмо, в котором указала на возможность введения встречных пошлин, что не пойдет на руку "общим компаниям", включая крупнейших импортеров в США из Мексики - General Motors, Stellantis и Ford Motor. Министр экономики в будущем правительстве Шейнбаум Марсело Эбрард заявил в среду в ходе президентской пресс-конференции, что новая попытка введения пошлин в США станет выстрелом в ногу - в результате пострадают внутренние компании США из промышленных и технологичных отраслей, которые поставляют комплектующие с соседних рынков, а работу в них могут потерять около 400 тысяч человек. Трамп неоднократно критиковал миграционную политику администрации демократа Джо Байдена, обещая ужесточить контроль на границах и восстановить строительство стены на границе с Мексикой в случае переизбрания.

сша

мексика

канада

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, мексика, канада, дональд трамп, джо байден, general motors, stellantis