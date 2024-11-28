https://1prime.ru/20241128/moskva-853175024.html

В Москве зафиксировали снижение числа краж и угонов автомобилей

В Москве зафиксировали снижение числа краж и угонов автомобилей - 28.11.2024, ПРАЙМ

В Москве зафиксировали снижение числа краж и угонов автомобилей

Число краж и угонов автомобилей в Москве сократилось на 15%, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, его слова... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T17:50+0300

2024-11-28T17:50+0300

2024-11-28T17:50+0300

россия

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Число краж и угонов автомобилей в Москве сократилось на 15%, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, его слова процитировали РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения. "Благодаря комплексам фотовидеофиксации ЦОДД число краж и угонов в столице снизилось на 15%. Они 24/7 следят за дорогами в городе, фиксируют нарушения ПДД и помогают при розыске угнанных машин. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем следить за безопасностью на дорогах столицы", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводят в пресс-службе. В ЦОДД отметили, что за 10 месяцев этого года было зафиксировано 486 случаев, а за аналогичный период прошлого года - 575.

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россия, москва, авто, угон, кража