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Путин обсудил Токаевым маршруты прокачки нефти и газа в КНР через Казахстан - 28.11.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Путин обсудил Токаевым маршруты прокачки нефти и газа в КНР через Казахстан
Путин обсудил Токаевым маршруты прокачки нефти и газа в КНР через Казахстан - 28.11.2024, ПРАЙМ
Путин обсудил Токаевым маршруты прокачки нефти и газа в КНР через Казахстан
Москва и Астана обсудили создание новых маршрутов для прокачки российской нефти и газа в Китай через территорию Казахстана, заявил глава государства Владимир... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T17:14+0300
2024-11-28T17:14+0300
энергетика
россия
казахстан
нефть
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Москва и Астана обсудили создание новых маршрутов для прокачки российской нефти и газа в Китай через территорию Казахстана, заявил глава государства Владимир Путин."Мы обсуждали и возможности создания новых маршрутов для прокачки наших продуктов нефти и газа в третьи страны, прежде всего в Китайскую Народную Республику. В том числе и через территорию Якутии или Казахстана", - отметил глава государства в беседе с журналистами.По словам президента, Россия готова прокачивать нефтегазовые продукты в третьи страны, в первую очередь в Китай, и рассмотреть территории Якутии или Казахстана для этого.В ходе своего визита в Казахстан Путин также обсудил увеличение поставок нефти по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на международные рынки.Российский лидер прибыл 27 ноября с государственным визитом в Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
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россия, казахстан, нефть
Энергетика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Нефть
17:14 28.11.2024
 
Путин обсудил Токаевым маршруты прокачки нефти и газа в КНР через Казахстан

Путин обсудил Токаевым маршруты прокачки нефти и газа в Китай через Казахстан

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Москва и Астана обсудили создание новых маршрутов для прокачки российской нефти и газа в Китай через территорию Казахстана, заявил глава государства Владимир Путин.
"Мы обсуждали и возможности создания новых маршрутов для прокачки наших продуктов нефти и газа в третьи страны, прежде всего в Китайскую Народную Республику. В том числе и через территорию Якутии или Казахстана", - отметил глава государства в беседе с журналистами.
По словам президента, Россия готова прокачивать нефтегазовые продукты в третьи страны, в первую очередь в Китай, и рассмотреть территории Якутии или Казахстана для этого.
В ходе своего визита в Казахстан Путин также обсудил увеличение поставок нефти по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на международные рынки.
Российский лидер прибыл 27 ноября с государственным визитом в Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
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