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"Норникель" ждет усиления спроса на палладий со стороны Китая

"Норникель" ждет усиления спроса на палладий со стороны Китая - 28.11.2024, ПРАЙМ

"Норникель" ждет усиления спроса на палладий со стороны Китая

"Норникель" ожидает, что Китай с 2026-2027 годов нарастит спрос на палладий на 5-10 тонн ежегодно за счет развития новых областей применения этого металла,... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T18:01+0300

2024-11-28T18:01+0300

2024-11-28T18:01+0300

экономика

палладий

норникель

китай

спрос

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. "Норникель" ожидает, что Китай с 2026-2027 годов нарастит спрос на палладий на 5-10 тонн ежегодно за счет развития новых областей применения этого металла, сообщил вице-президент компании по инновациям Виталий Бусько. "Ожидается увеличение спроса на палладий в Китае на 5-10 тонн ежегодно, начиная с 2026-2027 годов за счет новых областей применения этого металла. Китай планирует использовать палладий в производстве водорода и очистке воды", - сказал Бусько, слова которого приводит пресс-служба компании. Топ-менеджер отметил, что на данный момент "Норникель" работает с пятью китайскими компаниями над разработкой новых технологий. По оценкам "Норникеля", использование этого металла в Китае в существующих сферах к 2030 году снизится до 47 тонн с 66 тонн в 2023 году на фоне падения производства автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Сейчас доля компании на рынке палладия в Китае достигает примерно 80%. Кроме того, Бусько рассказал, что Норникель" планирует развивать новые сферы применения палладия на Ближнем Востоке, в Бразилии и Малайзии, а также стремится увеличить использование данного металла на внутреннем рынке. Например, компания может начать поставлять до 0,4 тонны палладия для производства стекловолокна в России. В 2023 году компания сократила производство палладия на 4% - до 2,69 миллиона унций (почти 84 тонны). В октябре "Норникель" повысил прогноз по производству палладия на 2024 год- до 2,624-2,728 миллиона тройских унций (81,6-84,8 тонны). В мае компания повысила свои ожидания по дефициту на мировом рынке палладия на 2024 год до 900 тысяч унций (28 тонн), а также оценила его дефицит в 2025 году в 300 тысяч унций (9,3 тонны).

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палладий, норникель, китай, спрос