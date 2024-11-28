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Россияне начали активно скупать новогодние туры на Пхукет

Россияне начали активно скупать новогодние туры на Пхукет - 28.11.2024, ПРАЙМ

Россияне начали активно скупать новогодние туры на Пхукет

Россияне активно раскупают туры на Пхукет на новогодние праздники: в отелях этого популярного таиландского курорта забронировано уже от 40% до 90% номеров на... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T14:25+0300

2024-11-28T14:25+0300

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Россияне активно раскупают туры на Пхукет на новогодние праздники: в отелях этого популярного таиландского курорта забронировано уже от 40% до 90% номеров на этот период, следует из сообщения Ассоциации туроператоров России (АТОР) на основании информации туроператоров. "К началу текущего зимнего сезона многие популярные отели на популярному у россиян курорте Пхукет уже недоступны... В Fun&Sun... более 70% отельного ассортимента в Таиланде на новогодний период уже недоступно. В PAC Group говорят о 90% отелей, уже находящихся на стопе продаж. У Pegas Touristik в свободном доступе для бронирования – примерно 60% от общего объема представленных в ассортименте отелей", - привели в АТОР данные туроператоров. "Многие отели начали вставать на стоп еще в начале ноября, по крайней мере, по отдельным категориям номеров. Сейчас стопы примерно в 80% отелей в категории "5 звезд" – самой востребованной у наших туристов. По отелям "4 звезды" картина аналогичная. Фактически туристам приходится выбирать из того, что осталось", – процитировали в сообщении туроператора Space Travel. "Наблюдается напряженная ситуация со свободными номерами на Новый год и на весь высокий сезон вне зависимости от звездности отелей", - отмечает АТОР. При этом в ряде отелей места заканчиваются уже даже на апрель. В связи с высоким спросом растет и стоимость отелей, отмечается в сообщении.

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россия, атор, пхукет, бизнес, туризм, россияне