Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне начали активно скупать новогодние туры на Пхукет - 28.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241128/pkhuket-853165897.html
Россияне начали активно скупать новогодние туры на Пхукет
Россияне начали активно скупать новогодние туры на Пхукет - 28.11.2024, ПРАЙМ
Россияне начали активно скупать новогодние туры на Пхукет
Россияне активно раскупают туры на Пхукет на новогодние праздники: в отелях этого популярного таиландского курорта забронировано уже от 40% до 90% номеров на... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T14:25+0300
2024-11-28T14:25+0300
экономика
россия
атор
пхукет
бизнес
туризм
россияне
https://cdnn.1prime.ru/img/84151/03/841510386_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_e2c1aeac730fc897e69bffb719163923.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Россияне активно раскупают туры на Пхукет на новогодние праздники: в отелях этого популярного таиландского курорта забронировано уже от 40% до 90% номеров на этот период, следует из сообщения Ассоциации туроператоров России (АТОР) на основании информации туроператоров. "К началу текущего зимнего сезона многие популярные отели на популярному у россиян курорте Пхукет уже недоступны... В Fun&amp;Sun... более 70% отельного ассортимента в Таиланде на новогодний период уже недоступно. В PAC Group говорят о 90% отелей, уже находящихся на стопе продаж. У Pegas Touristik в свободном доступе для бронирования – примерно 60% от общего объема представленных в ассортименте отелей", - привели в АТОР данные туроператоров. "Многие отели начали вставать на стоп еще в начале ноября, по крайней мере, по отдельным категориям номеров. Сейчас стопы примерно в 80% отелей в категории "5 звезд" – самой востребованной у наших туристов. По отелям "4 звезды" картина аналогичная. Фактически туристам приходится выбирать из того, что осталось", – процитировали в сообщении туроператора Space Travel. "Наблюдается напряженная ситуация со свободными номерами на Новый год и на весь высокий сезон вне зависимости от звездности отелей", - отмечает АТОР. При этом в ряде отелей места заканчиваются уже даже на апрель. В связи с высоким спросом растет и стоимость отелей, отмечается в сообщении.
https://1prime.ru/20241118/turizm-852889589.html
пхукет
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84151/03/841510386_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_6337355749d63604fd40599417c7c47a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, атор, пхукет, бизнес, туризм, россияне
Экономика, РОССИЯ, АТОР, ПХУКЕТ, Бизнес, Туризм, россияне
14:25 28.11.2024
 
Россияне начали активно скупать новогодние туры на Пхукет

АТОР: россияне активно раскупают туры на Пхукет на новогодние праздники

© Unsplash/set.sjПхукет, старый город, Таиланд
Пхукет, старый город, Таиланд
© Unsplash/set.sj
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Россияне активно раскупают туры на Пхукет на новогодние праздники: в отелях этого популярного таиландского курорта забронировано уже от 40% до 90% номеров на этот период, следует из сообщения Ассоциации туроператоров России (АТОР) на основании информации туроператоров.
"К началу текущего зимнего сезона многие популярные отели на популярному у россиян курорте Пхукет уже недоступны... В Fun&Sun... более 70% отельного ассортимента в Таиланде на новогодний период уже недоступно. В PAC Group говорят о 90% отелей, уже находящихся на стопе продаж. У Pegas Touristik в свободном доступе для бронирования – примерно 60% от общего объема представленных в ассортименте отелей", - привели в АТОР данные туроператоров.
"Многие отели начали вставать на стоп еще в начале ноября, по крайней мере, по отдельным категориям номеров. Сейчас стопы примерно в 80% отелей в категории "5 звезд" – самой востребованной у наших туристов. По отелям "4 звезды" картина аналогичная. Фактически туристам приходится выбирать из того, что осталось", – процитировали в сообщении туроператора Space Travel.
"Наблюдается напряженная ситуация со свободными номерами на Новый год и на весь высокий сезон вне зависимости от звездности отелей", - отмечает АТОР.
При этом в ряде отелей места заканчиваются уже даже на апрель. В связи с высоким спросом растет и стоимость отелей, отмечается в сообщении.
Новый Афон в Абхазии - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
Российские туристы начали отменять летние туры в одном направлении
18 ноября, 14:19
 
ЭкономикаРОССИЯАТОРПХУКЕТБизнесТуризмроссияне
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала