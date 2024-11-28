https://1prime.ru/20241128/putin-853164284.html

Путин рассказал, что нужно России для победы в СВО

Путин рассказал, что нужно России для победы в СВО - 28.11.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал, что нужно России для победы в СВО

Для победы в конфликте на Украине России нужны техника и боекомплекты, рассказал российский президент Владимир Путин. | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T13:48+0300

2024-11-28T13:48+0300

2024-11-28T13:48+0300

спецоперация на украине

россия

украина

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АСТАНА, 28 ноя - ПРАЙМ. Для победы в конфликте на Украине России нужны техника и боекомплекты, рассказал российский президент Владимир Путин.В то же время он добавил, что главным условием для победы являются наличие мотивации и внутренняя готовность военнослужащих к борьбе.Российский лидер добавил, что участники спецоперации сражаются за родину, будущее своей страны и детей. По его словам, бойцы видят и понимаю, что на их долю выпало встать на пути тех сил, которые решили разрушить Россию.

https://1prime.ru/20241128/nato-853156501.html

украина

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россия, украина