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Путин рассказал, что нужно России для победы в СВО - 28.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Путин рассказал, что нужно России для победы в СВО
Путин рассказал, что нужно России для победы в СВО - 28.11.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, что нужно России для победы в СВО
Для победы в конфликте на Украине России нужны техника и боекомплекты, рассказал российский президент Владимир Путин. | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T13:48+0300
2024-11-28T13:48+0300
спецоперация на украине
россия
украина
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АСТАНА, 28 ноя - ПРАЙМ. Для победы в конфликте на Украине России нужны техника и боекомплекты, рассказал российский президент Владимир Путин.В то же время он добавил, что главным условием для победы являются наличие мотивации и внутренняя готовность военнослужащих к борьбе.Российский лидер добавил, что участники спецоперации сражаются за родину, будущее своей страны и детей. По его словам, бойцы видят и понимаю, что на их долю выпало встать на пути тех сил, которые решили разрушить Россию.
https://1prime.ru/20241128/nato-853156501.html
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россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
13:48 28.11.2024
 
Путин рассказал, что нужно России для победы в СВО

Путин: для победы РФ необходима техника, боекомплекты и готовность к борьбе

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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АСТАНА, 28 ноя - ПРАЙМ. Для победы в конфликте на Украине России нужны техника и боекомплекты, рассказал российский президент Владимир Путин.
В то же время он добавил, что главным условием для победы являются наличие мотивации и внутренняя готовность военнослужащих к борьбе.
Российский лидер добавил, что участники спецоперации сражаются за родину, будущее своей страны и детей. По его словам, бойцы видят и понимаю, что на их долю выпало встать на пути тех сил, которые решили разрушить Россию.
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
В НАТО раскритиковали идею отправки войск на Украину
10:31
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНА
 
 
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