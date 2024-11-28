https://1prime.ru/20241128/putin-853164284.html
Путин рассказал, что нужно России для победы в СВО
Путин рассказал, что нужно России для победы в СВО - 28.11.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, что нужно России для победы в СВО
Для победы в конфликте на Украине России нужны техника и боекомплекты, рассказал российский президент Владимир Путин. | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T13:48+0300
2024-11-28T13:48+0300
2024-11-28T13:48+0300
спецоперация на украине
россия
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АСТАНА, 28 ноя - ПРАЙМ. Для победы в конфликте на Украине России нужны техника и боекомплекты, рассказал российский президент Владимир Путин.В то же время он добавил, что главным условием для победы являются наличие мотивации и внутренняя готовность военнослужащих к борьбе.Российский лидер добавил, что участники спецоперации сражаются за родину, будущее своей страны и детей. По его словам, бойцы видят и понимаю, что на их долю выпало встать на пути тех сил, которые решили разрушить Россию.
https://1prime.ru/20241128/nato-853156501.html
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россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
Путин рассказал, что нужно России для победы в СВО
Путин: для победы РФ необходима техника, боекомплекты и готовность к борьбе
АСТАНА, 28 ноя - ПРАЙМ. Для победы в конфликте на Украине России нужны техника и боекомплекты, рассказал российский президент Владимир Путин.
В то же время он добавил, что главным условием для победы являются наличие мотивации и внутренняя готовность военнослужащих к борьбе.
Российский лидер добавил, что участники спецоперации сражаются за родину, будущее своей страны и детей. По его словам, бойцы видят и понимаю, что на их долю выпало встать на пути тех сил, которые решили разрушить Россию.
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