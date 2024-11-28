https://1prime.ru/20241128/rosrybolovstvo-853146210.html

Росрыболовство прогнозирует общий вылов в РФ по итогам года в 5 млн тонн

Росрыболовство прогнозирует общий вылов в РФ по итогам года в 5 млн тонн - 28.11.2024, ПРАЙМ

Росрыболовство прогнозирует общий вылов в РФ по итогам года в 5 млн тонн

Росрыболовство прогнозирует общий вылов в РФ по итогам года в 5 миллионов тонн, этого объема хватит на внутренние потребности и экспорт, сообщил журналистам... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T04:52+0300

2024-11-28T04:52+0300

2024-11-28T04:52+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – ПРАЙМ. Росрыболовство прогнозирует общий вылов в РФ по итогам года в 5 миллионов тонн, этого объема хватит на внутренние потребности и экспорт, сообщил журналистам руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. "В целом объем добычи прогнозируем на уровне 5 миллионов тонн. Это за последние 6 лет будет среднегодовой объем. Даже неудачная лососевая путина не так сильно сказалась на общем объеме вылова. Этого объема хватит для внутреннего рынка и поставок на экспорт", - сказал Шестаков. В четверг во Владивостоке проходит заседание Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета.

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нефть, россия, владивосток, рф, росрыболовство