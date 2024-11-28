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В "Черную пятницу" россияне стали чаще покупать iPhone

В "Черную пятницу" россияне стали чаще покупать iPhone - 28.11.2024, ПРАЙМ

В "Черную пятницу" россияне стали чаще покупать iPhone

Покупки iPhone в "Черную пятницу" выросли на четверть по сравнению с прошлой распродажей, большим спросом пользуется новая линейка iPhone 16, посчитали... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T05:20+0300

2024-11-28T05:20+0300

2024-11-28T05:20+0300

бизнес

м.видео-эльдорадо

huawei

samsung

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Покупки iPhone в "Черную пятницу" выросли на четверть по сравнению с прошлой распродажей, большим спросом пользуется новая линейка iPhone 16, посчитали аналитики "М.Видео" на основе своих данных, результаты исследования есть в распоряжении РИА Новости. "В сегменте смартфонов наибольший прирост в период "Черной Пятницы", стартовавшей в сети "М.Видео-Эльдорадо" 22 октября, продемонстрировали iPhone – их продажи выросли на 24,5% по сравнению с прошлым годом. Большим спросом пользуется новая серия iPhone 16. Чаще всего пользователи выбирают обычный iPhone 16, а также версии iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max на 256 Гб", - сказано в исследовании. Россияне в "Черную пятницу" активнее стали покупали крупную бытовую технику - спрос на нее вырос 43%. В число самых любимых брендов вошли Haier, LG, Beko и Indesit. Кроме этого, вырос спрос на планшеты, а также колонки, в период распродажи их стали покупать на 25% чаще. Особой популярностью пользуются модели брендов Huawei, Honor, Samsung, Redmi и Apple. Продажи игровых консолей выросли на 15% по сравнению с прошлым годом - аналитики связывают это с выходом PlayStation 5 Pro, предзаказы на которую превзошли прогнозы в 3,2 раза. Продажи умных часов увеличились на 14%, чаще всего россияне покупали устройства от Huawei, Xiaomi, Redmi, Apple и Samsung. "Распродажу "Черная Пятница" мы запустили одними из первых среди ритейлеров – 22 октября, тщательно подобрав категории, которые могут быть наиболее интересны нашим покупателям. И мы не ошиблись – цифры подтверждают, что мы, как главный эксперт по технике, хорошо угадываем пожелания клиентов, предоставляя большие скидки на тысячи товаров", - прокомментировал коммерческий директор группы "М.Видео-Эльдорадо" Сергей Уваров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, м.видео-эльдорадо, huawei, samsung