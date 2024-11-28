https://1prime.ru/20241128/rossijane-853146542.html
В "Черную пятницу" россияне стали чаще покупать iPhone
В "Черную пятницу" россияне стали чаще покупать iPhone - 28.11.2024, ПРАЙМ
В "Черную пятницу" россияне стали чаще покупать iPhone
Покупки iPhone в "Черную пятницу" выросли на четверть по сравнению с прошлой распродажей, большим спросом пользуется новая линейка iPhone 16, посчитали... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T05:20+0300
2024-11-28T05:20+0300
2024-11-28T05:20+0300
бизнес
м.видео-эльдорадо
huawei
samsung
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853146542.jpg?1732760428
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Покупки iPhone в "Черную пятницу" выросли на четверть по сравнению с прошлой распродажей, большим спросом пользуется новая линейка iPhone 16, посчитали аналитики "М.Видео" на основе своих данных, результаты исследования есть в распоряжении РИА Новости.
"В сегменте смартфонов наибольший прирост в период "Черной Пятницы", стартовавшей в сети "М.Видео-Эльдорадо" 22 октября, продемонстрировали iPhone – их продажи выросли на 24,5% по сравнению с прошлым годом. Большим спросом пользуется новая серия iPhone 16. Чаще всего пользователи выбирают обычный iPhone 16, а также версии iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max на 256 Гб", - сказано в исследовании.
Россияне в "Черную пятницу" активнее стали покупали крупную бытовую технику - спрос на нее вырос 43%. В число самых любимых брендов вошли Haier, LG, Beko и Indesit.
Кроме этого, вырос спрос на планшеты, а также колонки, в период распродажи их стали покупать на 25% чаще. Особой популярностью пользуются модели брендов Huawei, Honor, Samsung, Redmi и Apple. Продажи игровых консолей выросли на 15% по сравнению с прошлым годом - аналитики связывают это с выходом PlayStation 5 Pro, предзаказы на которую превзошли прогнозы в 3,2 раза.
Продажи умных часов увеличились на 14%, чаще всего россияне покупали устройства от Huawei, Xiaomi, Redmi, Apple и Samsung.
"Распродажу "Черная Пятница" мы запустили одними из первых среди ритейлеров – 22 октября, тщательно подобрав категории, которые могут быть наиболее интересны нашим покупателям. И мы не ошиблись – цифры подтверждают, что мы, как главный эксперт по технике, хорошо угадываем пожелания клиентов, предоставляя большие скидки на тысячи товаров", - прокомментировал коммерческий директор группы "М.Видео-Эльдорадо" Сергей Уваров.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, м.видео-эльдорадо, huawei, samsung
Бизнес, М.Видео-Эльдорадо, Huawei, Samsung
В "Черную пятницу" россияне стали чаще покупать iPhone
"М.Видео": продажи iPhone в "Черную пятницу" выросли на четверть
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Покупки iPhone в "Черную пятницу" выросли на четверть по сравнению с прошлой распродажей, большим спросом пользуется новая линейка iPhone 16, посчитали аналитики "М.Видео" на основе своих данных, результаты исследования есть в распоряжении РИА Новости.
"В сегменте смартфонов наибольший прирост в период "Черной Пятницы", стартовавшей в сети "М.Видео-Эльдорадо" 22 октября, продемонстрировали iPhone – их продажи выросли на 24,5% по сравнению с прошлым годом. Большим спросом пользуется новая серия iPhone 16. Чаще всего пользователи выбирают обычный iPhone 16, а также версии iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max на 256 Гб", - сказано в исследовании.
Россияне в "Черную пятницу" активнее стали покупали крупную бытовую технику - спрос на нее вырос 43%. В число самых любимых брендов вошли Haier, LG, Beko и Indesit.
Кроме этого, вырос спрос на планшеты, а также колонки, в период распродажи их стали покупать на 25% чаще. Особой популярностью пользуются модели брендов Huawei, Honor, Samsung, Redmi и Apple. Продажи игровых консолей выросли на 15% по сравнению с прошлым годом - аналитики связывают это с выходом PlayStation 5 Pro, предзаказы на которую превзошли прогнозы в 3,2 раза.
Продажи умных часов увеличились на 14%, чаще всего россияне покупали устройства от Huawei, Xiaomi, Redmi, Apple и Samsung.
"Распродажу "Черная Пятница" мы запустили одними из первых среди ритейлеров – 22 октября, тщательно подобрав категории, которые могут быть наиболее интересны нашим покупателям. И мы не ошиблись – цифры подтверждают, что мы, как главный эксперт по технике, хорошо угадываем пожелания клиентов, предоставляя большие скидки на тысячи товаров", - прокомментировал коммерческий директор группы "М.Видео-Эльдорадо" Сергей Уваров.