https://1prime.ru/20241128/svo-853172850.html

Российские войска уверенно наступают в зоне СВО, заявил Путин

Российские войска уверенно наступают в зоне СВО, заявил Путин - 28.11.2024, ПРАЙМ

Российские войска уверенно наступают в зоне СВО, заявил Путин

Вооруженные силы РФ наступают на линии боевого столкновения в зоне СВО и будут постепенно занимать новые позиции. Об этом заявил журналистам президент России... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T17:09+0300

2024-11-28T17:09+0300

2024-11-28T17:18+0300

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АСТАНА, 28 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ наступают на линии боевого столкновения в зоне СВО и будут постепенно занимать новые позиции. Об этом заявил журналистам президент России Владимир Путин. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Путин отметил, что российская армия наступает, "уверенно, на всем практически протяжении линии боевого соприкосновения". Он считает, что "постепенно, постепенно, постепенно мы будем занимать новые и новые позиции, как сейчас — благодаря мужеству наших ребят". Кроме того, президент РФ отметил, что российские военные научились реагировать молниеносно на изменения в зоне боевых действий СВО и туда пришло много людей с очень хорошим образованием.Путин добавил, что когда получает или слушает устные доклады, удивляется, что в зоне боевых действий, рискуя собой, оказались люди с очень хорошей инженерной подготовкой и прямо на месте совершают чудеса.В четверг Путин совместно с другими лидерами принял участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, проходящей в Астане. Казахстан в этом году выступает в роли председателя организации.

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россия, владимир путин, сво