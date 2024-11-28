https://1prime.ru/20241128/svo-853172850.html
Российские войска уверенно наступают в зоне СВО, заявил Путин
Российские войска уверенно наступают в зоне СВО, заявил Путин - 28.11.2024, ПРАЙМ
Российские войска уверенно наступают в зоне СВО, заявил Путин
Вооруженные силы РФ наступают на линии боевого столкновения в зоне СВО и будут постепенно занимать новые позиции. Об этом заявил журналистам президент России... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T17:09+0300
2024-11-28T17:09+0300
2024-11-28T17:18+0300
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АСТАНА, 28 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ наступают на линии боевого столкновения в зоне СВО и будут постепенно занимать новые позиции. Об этом заявил журналистам президент России Владимир Путин. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Путин отметил, что российская армия наступает, "уверенно, на всем практически протяжении линии боевого соприкосновения". Он считает, что "постепенно, постепенно, постепенно мы будем занимать новые и новые позиции, как сейчас — благодаря мужеству наших ребят". Кроме того, президент РФ отметил, что российские военные научились реагировать молниеносно на изменения в зоне боевых действий СВО и туда пришло много людей с очень хорошим образованием.Путин добавил, что когда получает или слушает устные доклады, удивляется, что в зоне боевых действий, рискуя собой, оказались люди с очень хорошей инженерной подготовкой и прямо на месте совершают чудеса.В четверг Путин совместно с другими лидерами принял участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, проходящей в Астане. Казахстан в этом году выступает в роли председателя организации.
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россия, владимир путин, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Владимир Путин, СВО
Российские войска уверенно наступают в зоне СВО, заявил Путин
Путин: армия РФ уверенно наступает на линии боевого соприкосновения в зоне СВО
АСТАНА, 28 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ наступают на линии боевого столкновения в зоне СВО и будут постепенно занимать новые позиции. Об этом заявил журналистам президент России Владимир Путин.
Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.
Путин отметил, что российская армия наступает, "уверенно, на всем практически протяжении линии боевого соприкосновения". Он считает, что "постепенно, постепенно, постепенно мы будем занимать новые и новые позиции, как сейчас — благодаря мужеству наших ребят".
Кроме того, президент РФ отметил, что российские военные научились реагировать молниеносно на изменения в зоне боевых действий СВО и туда пришло много людей с очень хорошим образованием.
Путин добавил, что когда получает или слушает устные доклады, удивляется, что в зоне боевых действий, рискуя собой, оказались люди с очень хорошей инженерной подготовкой и прямо на месте совершают чудеса.
В четверг Путин совместно с другими лидерами принял участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, проходящей в Астане. Казахстан в этом году выступает в роли председателя организации.
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