https://1prime.ru/20241128/t-bank-853164861.html
В "Т-Технологиях" спрогнозировали рентабельность капитала в 2025 году
В "Т-Технологиях" спрогнозировали рентабельность капитала в 2025 году - 28.11.2024, ПРАЙМ
В "Т-Технологиях" спрогнозировали рентабельность капитала в 2025 году
МКПАО "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка, бывшего "Тинькофф") ожидает рентабельность капитала (ROE) в 2025 году выше 30%, сообщил финансовый директор... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T13:55+0300
2024-11-28T13:55+0300
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. МКПАО "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка, бывшего "Тинькофф") ожидает рентабельность капитала (ROE) в 2025 году выше 30%, сообщил финансовый директор группы Илья Писемский. "В целом мы таргетируем по следующему году быть 30% плюс - так, как хотим", - сказал Писемский в ходе конференц-звонка с аналитиками на вопрос о ROE. Согласно опубликованным компанией в четверг финансовым результатам по МСФО, рентабельность капитала группы в третьем квартале текущего года составила 37,8% против 32,7% во втором квартале 2024 года. Уровень 37,8% соответствует показателю за третий квартал прошлого года.
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РОССИЯ, Т-Банк, Т-Платформы
В "Т-Технологиях" спрогнозировали рентабельность капитала в 2025 году
"Т-Технологии": компания ожидает рентабельность капитала в 2025 году свыше 30%
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. МКПАО "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка, бывшего "Тинькофф") ожидает рентабельность капитала (ROE) в 2025 году выше 30%, сообщил финансовый директор группы Илья Писемский.
"В целом мы таргетируем по следующему году быть 30% плюс - так, как хотим", - сказал Писемский в ходе конференц-звонка с аналитиками на вопрос о ROE.
Согласно опубликованным компанией в четверг финансовым результатам по МСФО, рентабельность капитала группы в третьем квартале текущего года составила 37,8% против 32,7% во втором квартале 2024 года. Уровень 37,8% соответствует показателю за третий квартал прошлого года.
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