Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Т-Технологиях" спрогнозировали рентабельность капитала в 2025 году - 28.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241128/t-bank-853164861.html
В "Т-Технологиях" спрогнозировали рентабельность капитала в 2025 году
В "Т-Технологиях" спрогнозировали рентабельность капитала в 2025 году - 28.11.2024, ПРАЙМ
В "Т-Технологиях" спрогнозировали рентабельность капитала в 2025 году
МКПАО "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка, бывшего "Тинькофф") ожидает рентабельность капитала (ROE) в 2025 году выше 30%, сообщил финансовый директор... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T13:55+0300
2024-11-28T13:55+0300
россия
т-банк
т-платформы
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/39/771023961_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_71d8a019ec787caf9a759f67bf0374cd.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. МКПАО "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка, бывшего "Тинькофф") ожидает рентабельность капитала (ROE) в 2025 году выше 30%, сообщил финансовый директор группы Илья Писемский. "В целом мы таргетируем по следующему году быть 30% плюс - так, как хотим", - сказал Писемский в ходе конференц-звонка с аналитиками на вопрос о ROE. Согласно опубликованным компанией в четверг финансовым результатам по МСФО, рентабельность капитала группы в третьем квартале текущего года составила 37,8% против 32,7% во втором квартале 2024 года. Уровень 37,8% соответствует показателю за третий квартал прошлого года.
https://1prime.ru/20241126/t-bank-853099902.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/39/771023961_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_151e426060dc89aaa3730162cecb71f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, т-банк, т-платформы
РОССИЯ, Т-Банк, Т-Платформы
13:55 28.11.2024
 
В "Т-Технологиях" спрогнозировали рентабельность капитала в 2025 году

"Т-Технологии": компания ожидает рентабельность капитала в 2025 году свыше 30%

© fotolia.com / WranglerПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© fotolia.com / Wrangler
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. МКПАО "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка, бывшего "Тинькофф") ожидает рентабельность капитала (ROE) в 2025 году выше 30%, сообщил финансовый директор группы Илья Писемский.
"В целом мы таргетируем по следующему году быть 30% плюс - так, как хотим", - сказал Писемский в ходе конференц-звонка с аналитиками на вопрос о ROE.
Согласно опубликованным компанией в четверг финансовым результатам по МСФО, рентабельность капитала группы в третьем квартале текущего года составила 37,8% против 32,7% во втором квартале 2024 года. Уровень 37,8% соответствует показателю за третий квартал прошлого года.
Т-банк - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
Т-Банк запустил в приложении банковскую социальную сеть и "метамаркетплейс"
26 ноября, 16:22
 
РОССИЯТ-БанкТ-Платформы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала