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Будущий спецпредставитель Трампа по Украине выступил с заявлением - 28.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241128/tramp-853167017.html
Будущий спецпредставитель Трампа по Украине выступил с заявлением
Будущий спецпредставитель Трампа по Украине выступил с заявлением - 28.11.2024, ПРАЙМ
Будущий спецпредставитель Трампа по Украине выступил с заявлением
Будущий спецпредставитель США по конфликту на Украине Кит Келлог заявил о своей готовности что готов добиваться "мира с позиции силы". | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T15:02+0300
2024-11-28T15:02+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Будущий спецпредставитель США по конфликту на Украине Кит Келлог заявил о своей готовности что готов добиваться "мира с позиции силы".Такое заявление американский политик написал в своем аккаунте в социальной сети Х."Для меня честь быть назначенным Дональдом Трампом на должность помощника президента и специального посланника по Украине и России. &lt;...&gt; Я с нетерпением жду безустанной работы по обеспечению мира с позиции силы и защите интересов Америки", — сообщил он.Ранее избранный президент США Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет бывший советник по нацбезопасности в его первой администрации Кит Келлог.
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россия, украина, дональд трамп
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Дональд Трамп
15:02 28.11.2024
 
Будущий спецпредставитель Трампа по Украине выступил с заявлением

Спецпредставитель Трампа Келлог заявил, что готов добиваться мира с позиции силы

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Будущий спецпредставитель США по конфликту на Украине Кит Келлог заявил о своей готовности что готов добиваться "мира с позиции силы".
Такое заявление американский политик написал в своем аккаунте в социальной сети Х.
"Для меня честь быть назначенным Дональдом Трампом на должность помощника президента и специального посланника по Украине и России. <...> Я с нетерпением жду безустанной работы по обеспечению мира с позиции силы и защите интересов Америки", — сообщил он.
Ранее избранный президент США Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет бывший советник по нацбезопасности в его первой администрации Кит Келлог.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАДональд Трамп
 
 
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