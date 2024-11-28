https://1prime.ru/20241128/tramp-853167017.html
Будущий спецпредставитель Трампа по Украине выступил с заявлением
Будущий спецпредставитель Трампа по Украине выступил с заявлением - 28.11.2024, ПРАЙМ
Будущий спецпредставитель Трампа по Украине выступил с заявлением
Будущий спецпредставитель США по конфликту на Украине Кит Келлог заявил о своей готовности что готов добиваться "мира с позиции силы". | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T15:02+0300
2024-11-28T15:02+0300
2024-11-28T15:02+0300
спецоперация на украине
россия
украина
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Будущий спецпредставитель США по конфликту на Украине Кит Келлог заявил о своей готовности что готов добиваться "мира с позиции силы".Такое заявление американский политик написал в своем аккаунте в социальной сети Х."Для меня честь быть назначенным Дональдом Трампом на должность помощника президента и специального посланника по Украине и России. <...> Я с нетерпением жду безустанной работы по обеспечению мира с позиции силы и защите интересов Америки", — сообщил он.Ранее избранный президент США Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет бывший советник по нацбезопасности в его первой администрации Кит Келлог.
https://1prime.ru/20241127/tramp-853124641.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2237cf0702d06c6d9c1f587faf2ebd46.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дональд трамп
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Дональд Трамп
Будущий спецпредставитель Трампа по Украине выступил с заявлением
Спецпредставитель Трампа Келлог заявил, что готов добиваться мира с позиции силы
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ.
Будущий спецпредставитель США по конфликту на Украине Кит Келлог заявил
о своей готовности что готов добиваться "мира с позиции силы".
Такое заявление американский политик написал в своем аккаунте в социальной сети Х.
"Для меня честь быть назначенным Дональдом Трампом на должность помощника президента и специального посланника по Украине и России. <...> Я с нетерпением жду безустанной работы по обеспечению мира с позиции силы и защите интересов Америки", — сообщил он.
Ранее избранный президент США Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет бывший советник по нацбезопасности в его первой администрации Кит Келлог.
Депутат Рады номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира