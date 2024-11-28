https://1prime.ru/20241128/tramp-853167017.html

Будущий спецпредставитель Трампа по Украине выступил с заявлением

Будущий спецпредставитель Трампа по Украине выступил с заявлением - 28.11.2024, ПРАЙМ

Будущий спецпредставитель Трампа по Украине выступил с заявлением

Будущий спецпредставитель США по конфликту на Украине Кит Келлог заявил о своей готовности что готов добиваться "мира с позиции силы". | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T15:02+0300

2024-11-28T15:02+0300

2024-11-28T15:02+0300

спецоперация на украине

россия

украина

дональд трамп

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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Будущий спецпредставитель США по конфликту на Украине Кит Келлог заявил о своей готовности что готов добиваться "мира с позиции силы".Такое заявление американский политик написал в своем аккаунте в социальной сети Х."Для меня честь быть назначенным Дональдом Трампом на должность помощника президента и специального посланника по Украине и России. <...> Я с нетерпением жду безустанной работы по обеспечению мира с позиции силы и защите интересов Америки", — сообщил он.Ранее избранный президент США Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет бывший советник по нацбезопасности в его первой администрации Кит Келлог.

https://1prime.ru/20241127/tramp-853124641.html

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россия, украина, дональд трамп