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ВС России ударили по месту расположения полигона для тренировок ВСУ

ВС России ударили по месту расположения полигона для тренировок ВСУ - 28.11.2024, ПРАЙМ

ВС России ударили по месту расположения полигона для тренировок ВСУ

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по украинской инфраструктуре, один из них был нанесен по полигону ВСУ в районе города Яворов. Об этом... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T10:20+0300

2024-11-28T10:20+0300

2024-11-28T10:20+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по украинской инфраструктуре, один из них был нанесен по полигону ВСУ в районе города Яворов. Об этом агентству РИА Новости рассказал координатор местного пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."(Прилет - прим. ред.)... в стороне города Яворов. А там полигон, полный свеженатренерованных бандеровцев и их инструкторов", - рассказал собеседник издания.По словам Лебедева, взрывы также прогремели в других украинских городах, таких как Одесса, Кировоград, Харьков, Луцк и Ровно. Удары наносились по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Он также подчеркнул, что в Хмельницком удары были нанесены по складам, где ранее было зафиксировано передвижение военных ВСУ на грузовиках. В Ивано-Франковской области удары нанесли по подстанции и в районе нефтебазы.

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вс рф, всу