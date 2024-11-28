https://1prime.ru/20241128/udar-853155969.html
ВС России ударили по месту расположения полигона для тренировок ВСУ
ВС России ударили по месту расположения полигона для тренировок ВСУ - 28.11.2024, ПРАЙМ
ВС России ударили по месту расположения полигона для тренировок ВСУ
Вооруженные силы России продолжают наносить удары по украинской инфраструктуре, один из них был нанесен по полигону ВСУ в районе города Яворов. Об этом... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T10:20+0300
2024-11-28T10:20+0300
2024-11-28T10:20+0300
спецоперация на украине
вс рф
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853155708_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ba26008373f0024a39620d6899033120.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по украинской инфраструктуре, один из них был нанесен по полигону ВСУ в районе города Яворов. Об этом агентству РИА Новости рассказал координатор местного пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."(Прилет - прим. ред.)... в стороне города Яворов. А там полигон, полный свеженатренерованных бандеровцев и их инструкторов", - рассказал собеседник издания.По словам Лебедева, взрывы также прогремели в других украинских городах, таких как Одесса, Кировоград, Харьков, Луцк и Ровно. Удары наносились по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Он также подчеркнул, что в Хмельницком удары были нанесены по складам, где ранее было зафиксировано передвижение военных ВСУ на грузовиках. В Ивано-Франковской области удары нанесли по подстанции и в районе нефтебазы.
https://1prime.ru/20241127/podpole-853115664.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853155708_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e479d5243afdb9a78f44964c70a7ff31.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вс рф, всу
Спецоперация на Украине, ВС РФ, ВСУ
ВС России ударили по месту расположения полигона для тренировок ВСУ
Лебедев: ВС России нанесли удар в районе Яворова, где расположен полигон для ВСУ
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по украинской инфраструктуре, один из них был нанесен по полигону ВСУ в районе города Яворов. Об этом агентству РИА Новости рассказал координатор местного пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"(Прилет - прим. ред.)... в стороне города Яворов. А там полигон, полный свеженатренерованных бандеровцев и их инструкторов", - рассказал собеседник издания.
По словам Лебедева, взрывы также прогремели в других украинских городах, таких как Одесса, Кировоград, Харьков, Луцк и Ровно. Удары наносились по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Он также подчеркнул, что в Хмельницком удары были нанесены по складам, где ранее было зафиксировано передвижение военных ВСУ на грузовиках. В Ивано-Франковской области удары нанесли по подстанции и в районе нефтебазы.
ВС России ударили по месту дислокации сил ВСУ в пригороде Харькова