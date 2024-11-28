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ВС России ударили по месту расположения полигона для тренировок ВСУ - 28.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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ВС России ударили по месту расположения полигона для тренировок ВСУ
ВС России ударили по месту расположения полигона для тренировок ВСУ - 28.11.2024, ПРАЙМ
ВС России ударили по месту расположения полигона для тренировок ВСУ
Вооруженные силы России продолжают наносить удары по украинской инфраструктуре, один из них был нанесен по полигону ВСУ в районе города Яворов. Об этом... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T10:20+0300
2024-11-28T10:20+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по украинской инфраструктуре, один из них был нанесен по полигону ВСУ в районе города Яворов. Об этом агентству РИА Новости рассказал координатор местного пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."(Прилет - прим. ред.)... в стороне города Яворов. А там полигон, полный свеженатренерованных бандеровцев и их инструкторов", - рассказал собеседник издания.По словам Лебедева, взрывы также прогремели в других украинских городах, таких как Одесса, Кировоград, Харьков, Луцк и Ровно. Удары наносились по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Он также подчеркнул, что в Хмельницком удары были нанесены по складам, где ранее было зафиксировано передвижение военных ВСУ на грузовиках. В Ивано-Франковской области удары нанесли по подстанции и в районе нефтебазы.
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вс рф, всу
Спецоперация на Украине, ВС РФ, ВСУ
10:20 28.11.2024
 
ВС России ударили по месту расположения полигона для тренировок ВСУ

Лебедев: ВС России нанесли удар в районе Яворова, где расположен полигон для ВСУ

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по украинской инфраструктуре, один из них был нанесен по полигону ВСУ в районе города Яворов. Об этом агентству РИА Новости рассказал координатор местного пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"(Прилет - прим. ред.)... в стороне города Яворов. А там полигон, полный свеженатренерованных бандеровцев и их инструкторов", - рассказал собеседник издания.
По словам Лебедева, взрывы также прогремели в других украинских городах, таких как Одесса, Кировоград, Харьков, Луцк и Ровно. Удары наносились по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Он также подчеркнул, что в Хмельницком удары были нанесены по складам, где ранее было зафиксировано передвижение военных ВСУ на грузовиках. В Ивано-Франковской области удары нанесли по подстанции и в районе нефтебазы.
Военнослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 Град 44-го армейского корпуса группировки войск Север - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
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