https://1prime.ru/20241128/ukraina-853155577.html

Во Франции резко ответили евродепутату на его слова об Украине

Во Франции резко ответили евродепутату на его слова об Украине - 28.11.2024, ПРАЙМ

Во Франции резко ответили евродепутату на его слова об Украине

Депутату Европейского парламента Рафаэлю Глюксманну стоит самому отправиться на линию фронта и повоевать на Украине, сообщил лидер французской партии "Патриоты" | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T10:13+0300

2024-11-28T10:13+0300

2024-11-28T10:13+0300

спецоперация на украине

россия

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МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Депутату Европейского парламента Рафаэлю Глюксманну стоит самому отправиться на линию фронта и повоевать на Украине, сообщил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Пусть он сам поедет на Украину и воюет! Чем скорее, тем лучше!" — возмутился французский политик.Ранее вышеупомянутый европейский парламентарий в ходе своего выступления перед членами Европарламента призвал к продолжению предоставления военной помощи Украине. Более того, по его словам, поддержку нужно увеличить.В четверг 28 ноября Европарламент рассмотрит проект резолюции европейских депутатов, в котором они призывают увеличить военную поддержку Киеву, в том числе нарастить поставки новейших средств ПВО и дальнобойных ракет, а также расширить санкционных режим против России.

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