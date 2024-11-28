https://1prime.ru/20241128/ukraina-853155577.html
Во Франции резко ответили евродепутату на его слова об Украине
Во Франции резко ответили евродепутату на его слова об Украине - 28.11.2024, ПРАЙМ
Во Франции резко ответили евродепутату на его слова об Украине
Депутату Европейского парламента Рафаэлю Глюксманну стоит самому отправиться на линию фронта и повоевать на Украине, сообщил лидер французской партии "Патриоты" | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T10:13+0300
2024-11-28T10:13+0300
2024-11-28T10:13+0300
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МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Депутату Европейского парламента Рафаэлю Глюксманну стоит самому отправиться на линию фронта и повоевать на Украине, сообщил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Пусть он сам поедет на Украину и воюет! Чем скорее, тем лучше!" — возмутился французский политик.Ранее вышеупомянутый европейский парламентарий в ходе своего выступления перед членами Европарламента призвал к продолжению предоставления военной помощи Украине. Более того, по его словам, поддержку нужно увеличить.В четверг 28 ноября Европарламент рассмотрит проект резолюции европейских депутатов, в котором они призывают увеличить военную поддержку Киеву, в том числе нарастить поставки новейших средств ПВО и дальнобойных ракет, а также расширить санкционных режим против России.
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россия, украина, европа
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА
Во Франции резко ответили евродепутату на его слова об Украине
Филиппо посоветовал евродепутату Глюксманну отправиться воевать на Украину
МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Депутату Европейского парламента Рафаэлю Глюксманну стоит самому отправиться на линию фронта и повоевать на Украине, сообщил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Пусть он сам поедет на Украину и воюет! Чем скорее, тем лучше!" — возмутился французский политик.
Ранее вышеупомянутый европейский парламентарий в ходе своего выступления перед членами Европарламента призвал к продолжению предоставления военной помощи Украине. Более того, по его словам, поддержку нужно увеличить.
В четверг 28 ноября Европарламент рассмотрит проект резолюции европейских депутатов, в котором они призывают увеличить военную поддержку Киеву, в том числе нарастить поставки новейших средств ПВО и дальнобойных ракет, а также расширить санкционных режим против России.
Европарламент намерен призвать ЕС расширить санкции против России