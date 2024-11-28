https://1prime.ru/20241128/ukraina-853160037.html

В Польше сделали тяжелое признание о конфликте на Украине

В Польше сделали тяжелое признание о конфликте на Украине - 28.11.2024, ПРАЙМ

В Польше сделали тяжелое признание о конфликте на Украине

Россия выигрывает украинском конфликте, признал глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера. | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T12:03+0300

2024-11-28T12:03+0300

2024-11-28T12:03+0300

спецоперация на украине

россия

украина

польша

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ВАРШАВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Россия выигрывает украинском конфликте, признал глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера. "Без сомнения, инициатива на российской стороне, успехи на российской стороне, и если смотреть на конфликт с точки зрения исключительно занятой территории, то Россия выигрывает эту войну", - сообщил он в эфире радио ZET. В 2023 году Путин выступил с посланием 21 февраля. В центре внимания была специальная военная операция. Президент назвал нынешнее время рубежным. Российские власти, подчеркнул он, были вынуждены начать спецоперацию, чтобы защитить свой дом. В то время как цель коллективного Запада — неограниченная власть. Президент также подробно перечислил новые меры поддержки участников СВО и отметил успешную работу оборонных заводов и конструкторских бюро. Путин также подчеркнул, что несмотря на санкции, российский бизнес укрепил связи с ответственными, надежными партнерами — а таких в мире большинство.

https://1prime.ru/20241128/bayden-853154655.html

украина

польша

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россия, украина, польша