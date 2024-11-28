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В Польше сделали тяжелое признание о конфликте на Украине - 28.11.2024, ПРАЙМ
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В Польше сделали тяжелое признание о конфликте на Украине
В Польше сделали тяжелое признание о конфликте на Украине - 28.11.2024, ПРАЙМ
В Польше сделали тяжелое признание о конфликте на Украине
Россия выигрывает украинском конфликте, признал глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера. | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T12:03+0300
2024-11-28T12:03+0300
спецоперация на украине
россия
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ВАРШАВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Россия выигрывает украинском конфликте, признал глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера. "Без сомнения, инициатива на российской стороне, успехи на российской стороне, и если смотреть на конфликт с точки зрения исключительно занятой территории, то Россия выигрывает эту войну", - сообщил он в эфире радио ZET. В 2023 году Путин выступил с посланием 21 февраля. В центре внимания была специальная военная операция. Президент назвал нынешнее время рубежным. Российские власти, подчеркнул он, были вынуждены начать спецоперацию, чтобы защитить свой дом. В то время как цель коллективного Запада — неограниченная власть. Президент также подробно перечислил новые меры поддержки участников СВО и отметил успешную работу оборонных заводов и конструкторских бюро. Путин также подчеркнул, что несмотря на санкции, российский бизнес укрепил связи с ответственными, надежными партнерами — а таких в мире большинство.
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россия, украина, польша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ПОЛЬША
12:03 28.11.2024
 
В Польше сделали тяжелое признание о конфликте на Украине

Глава Бюро нацбезопасности Польши: Россия выигрывает в конфликте на Украине

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОсвобожденные территории на Красноармейском направлении СВО
Освобожденные территории на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВАРШАВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Россия выигрывает украинском конфликте, признал глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера.
"Без сомнения, инициатива на российской стороне, успехи на российской стороне, и если смотреть на конфликт с точки зрения исключительно занятой территории, то Россия выигрывает эту войну", - сообщил он в эфире радио ZET.
В 2023 году Путин выступил с посланием 21 февраля. В центре внимания была специальная военная операция. Президент назвал нынешнее время рубежным. Российские власти, подчеркнул он, были вынуждены начать спецоперацию, чтобы защитить свой дом. В то время как цель коллективного Запада — неограниченная власть. Президент также подробно перечислил новые меры поддержки участников СВО и отметил успешную работу оборонных заводов и конструкторских бюро. Путин также подчеркнул, что несмотря на санкции, российский бизнес укрепил связи с ответственными, надежными партнерами — а таких в мире большинство.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАПОЛЬША
 
 
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