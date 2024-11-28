https://1prime.ru/20241128/ukraina-853169255.html
В Европе испугались одного решения Трампа по Украине
В Европе испугались одного решения Трампа по Украине - 28.11.2024, ПРАЙМ
В Европе испугались одного решения Трампа по Украине
Европейские государства не имеют возможности заменить Соединенные Штаты в качестве крупнейшего военного помощника Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg, | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T16:13+0300
2024-11-28T16:13+0300
2024-11-28T16:13+0300
спецоперация на украине
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военная помощь украине
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Европейские государства не имеют возможности заменить Соединенные Штаты в качестве крупнейшего военного помощника Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на знакомых с ситуацией экспертов.Издание указывает, что новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует значительно сократить военную поддержку Киева, о чем свидетельствует его решение назначить специальный посланником по Украине Кита Келлога, которые ранее высказывался против помощи стране."В преддверии возвращения Дональда Трампа в Белый дом европейские правительства готовятся к наихудшему сценарию: вскоре им придется не только защищать себя, но и поддерживать сопротивление Украины России без американских союзников", — сообщается в статье.Более того, согласно материалу, без западной, в первую очередь, американской помощи, "Киев останется на милость России". Европе придется компенсировать "дыру" в поставках, однако на текущий момент она не может этого сделать из-за недостаточного объема военных расходом европейских государств.Отмечается, что в таких условиях украинским союзникам приходится "прочесывать все существующие в мире запасы, чтобы сохранить поток поставок".
https://1prime.ru/20241128/tramp-853167017.html
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украина, сша, европа, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ЕВРОПА, военная помощь Украине
В Европе испугались одного решения Трампа по Украине
Bloomberg: Европа не сможет заменить США в военной помощи Украине
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ.
Европейские государства не имеют возможности заменить Соединенные Штаты в качестве крупнейшего военного помощника Украины. Об этом сообщило
агентство Bloomberg, ссылаясь на знакомых с ситуацией экспертов.
Издание указывает, что новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует значительно сократить военную поддержку Киева, о чем свидетельствует его решение назначить специальный посланником по Украине Кита Келлога, которые ранее высказывался против помощи стране.
"В преддверии возвращения Дональда Трампа в Белый дом европейские правительства готовятся к наихудшему сценарию: вскоре им придется не только защищать себя, но и поддерживать сопротивление Украины России без американских союзников", — сообщается в статье.
Более того, согласно материалу, без западной, в первую очередь, американской помощи, "Киев останется на милость России". Европе придется компенсировать "дыру" в поставках, однако на текущий момент она не может этого сделать из-за недостаточного объема военных расходом европейских государств.
Отмечается, что в таких условиях украинским союзникам приходится "прочесывать все существующие в мире запасы, чтобы сохранить поток поставок".
Будущий спецпредставитель Трампа по Украине выступил с заявлением