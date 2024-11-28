https://1prime.ru/20241128/ukraina-853169255.html

В Европе испугались одного решения Трампа по Украине

В Европе испугались одного решения Трампа по Украине - 28.11.2024, ПРАЙМ

В Европе испугались одного решения Трампа по Украине

Европейские государства не имеют возможности заменить Соединенные Штаты в качестве крупнейшего военного помощника Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg, | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T16:13+0300

2024-11-28T16:13+0300

2024-11-28T16:13+0300

спецоперация на украине

украина

сша

европа

военная помощь украине

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Европейские государства не имеют возможности заменить Соединенные Штаты в качестве крупнейшего военного помощника Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на знакомых с ситуацией экспертов.Издание указывает, что новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует значительно сократить военную поддержку Киева, о чем свидетельствует его решение назначить специальный посланником по Украине Кита Келлога, которые ранее высказывался против помощи стране."В преддверии возвращения Дональда Трампа в Белый дом европейские правительства готовятся к наихудшему сценарию: вскоре им придется не только защищать себя, но и поддерживать сопротивление Украины России без американских союзников", — сообщается в статье.Более того, согласно материалу, без западной, в первую очередь, американской помощи, "Киев останется на милость России". Европе придется компенсировать "дыру" в поставках, однако на текущий момент она не может этого сделать из-за недостаточного объема военных расходом европейских государств.Отмечается, что в таких условиях украинским союзникам приходится "прочесывать все существующие в мире запасы, чтобы сохранить поток поставок".

https://1prime.ru/20241128/tramp-853167017.html

украина

сша

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украина, сша, европа, военная помощь украине