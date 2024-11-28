Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Европе испугались одного решения Трампа по Украине - 28.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241128/ukraina-853169255.html
В Европе испугались одного решения Трампа по Украине
В Европе испугались одного решения Трампа по Украине - 28.11.2024, ПРАЙМ
В Европе испугались одного решения Трампа по Украине
Европейские государства не имеют возможности заменить Соединенные Штаты в качестве крупнейшего военного помощника Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg, | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T16:13+0300
2024-11-28T16:13+0300
спецоперация на украине
украина
сша
европа
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151435_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_1e45d2301802d91bc32eeb5f7c5523ba.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Европейские государства не имеют возможности заменить Соединенные Штаты в качестве крупнейшего военного помощника Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на знакомых с ситуацией экспертов.Издание указывает, что новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует значительно сократить военную поддержку Киева, о чем свидетельствует его решение назначить специальный посланником по Украине Кита Келлога, которые ранее высказывался против помощи стране."В преддверии возвращения Дональда Трампа в Белый дом европейские правительства готовятся к наихудшему сценарию: вскоре им придется не только защищать себя, но и поддерживать сопротивление Украины России без американских союзников", — сообщается в статье.Более того, согласно материалу, без западной, в первую очередь, американской помощи, "Киев останется на милость России". Европе придется компенсировать "дыру" в поставках, однако на текущий момент она не может этого сделать из-за недостаточного объема военных расходом европейских государств.Отмечается, что в таких условиях украинским союзникам приходится "прочесывать все существующие в мире запасы, чтобы сохранить поток поставок".
https://1prime.ru/20241128/tramp-853167017.html
украина
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151435_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_3c18a742bc7dabad722c8541a0d0e33a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, европа, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ЕВРОПА, военная помощь Украине
16:13 28.11.2024
 
В Европе испугались одного решения Трампа по Украине

Bloomberg: Европа не сможет заменить США в военной помощи Украине

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Европейские государства не имеют возможности заменить Соединенные Штаты в качестве крупнейшего военного помощника Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на знакомых с ситуацией экспертов.
Издание указывает, что новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует значительно сократить военную поддержку Киева, о чем свидетельствует его решение назначить специальный посланником по Украине Кита Келлога, которые ранее высказывался против помощи стране.
"В преддверии возвращения Дональда Трампа в Белый дом европейские правительства готовятся к наихудшему сценарию: вскоре им придется не только защищать себя, но и поддерживать сопротивление Украины России без американских союзников", — сообщается в статье.
Более того, согласно материалу, без западной, в первую очередь, американской помощи, "Киев останется на милость России". Европе придется компенсировать "дыру" в поставках, однако на текущий момент она не может этого сделать из-за недостаточного объема военных расходом европейских государств.
Отмечается, что в таких условиях украинским союзникам приходится "прочесывать все существующие в мире запасы, чтобы сохранить поток поставок".
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
Будущий спецпредставитель Трампа по Украине выступил с заявлением
15:02
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАЕВРОПАвоенная помощь Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала