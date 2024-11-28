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Курс юаня к рублю значительно вырос по итогам торгов

Курс юаня к рублю значительно вырос по итогам торгов - 28.11.2024, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю значительно вырос по итогам торгов

Рубль по итогам четверга продемонстрировал значительное снижение к юаню на Мосбирже, следует из данных Московской биржи. | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T19:37+0300

2024-11-28T19:37+0300

2024-11-28T19:37+0300

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам четверга продемонстрировал значительное снижение к юаню на Мосбирже, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 26 копеек, до 14,73 рубля. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.30 мск дешевеет на 0,11%, до 72,22 доллара за баррель. РУБЛЬ ВЕРНУЛСЯ К СНИЖЕНИЮ Юань вырос на 1,79%. Курс китайской валюты в четверг двигался в диапазоне 14,47-14,82 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 110 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи. ЦБ РФ в среду сообщил, что принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года, при этом регулятор продолжит совершать на внутреннем рынке операции по продаже валюты, связанные с ФНБ. На этом в конце вчерашних торгов рубль вышел в плюс относительно юаня на 20 копеек, который тем не менее сегодня полностью растерял. "ЦБ накануне приостановил покупку валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу. Это помогло прервать отвесное падение рубля. Тем не менее российская валюта остается слабой, биржевой юань после локального отката направился к 14,7 рубля, официальный курс доллара на завтра повышен ЦБ на 1,5 рубля, до 109,57 рубля", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Сегодня на межбанковском рынке российский рубль отыграл часть понесенных ранее потерь. При этом на внебиржевой площадке волатильность курсов остается значительной. Это может быть сигналом к тому, что биржевая качка не завершена",- комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что ситуация с рублем контролируема и вызвана сезонными факторами, сделанное в ходе его официального визита в Казахстан, создало достаточно позитивный фон на финансовых рынках, рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. ПРОГНОЗЫ "Давление негатива в виде санкционных эффектов, острой геополитики и сезонного увеличения спроса на импорт и бюджетных трат остается сильным. Не исключено восстановление повышенных лимитов репатриации и продажи выручки для экспортеров, правда, эффективность этой меры может быть неполной из-за тех же санкций против банковского сектора. Краткосрочный прогноз по курсу рубля к юаню – 14-15 рублей, по доллару – 105-110 рублей",- рассказал Шепелев. Мильчакова считает, что на внебиржевом рынке в пятницу доллар может торговаться в диапазоне 107–109 рублей, евро – в коридоре 113-115 рублей, юань в рамках 14,5–15 рублей.

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россия, биржевые торги, юань, мосбиржа