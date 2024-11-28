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В Госдуму внесли законопроект о штрафах за продажу сигарет и вейпов детям

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за продажу сигарет и вейпов детям - 28.11.2024, ПРАЙМ

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за продажу сигарет и вейпов детям

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий увеличение административных штрафов до двух миллионов рублей за продажу детям табачной продукции, вейпов и... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T20:14+0300

2024-11-28T20:14+0300

2024-11-28T20:28+0300

россия

госдума

сигареты

вейпы

несовершеннолетние

штраф

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МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий увеличение административных штрафов до двух миллионов рублей за продажу детям табачной продукции, вейпов и кальянов. Соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости. Законопроект содержит поправки в статью 14.53 кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно им, повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 этой статьи, влечет наложение административного штрафа:В сопроводительных документах сказано, что также предлагается установить штраф за продажу детям табачной продукции в размере от 200 до 300 тысяч рублей для физлиц, в размере от 500 до 700 тысяч рублей для должностных лиц, и в размере от 1,5 до 2 миллионов рублей для юридических лиц. Соавтор законопроекта, депутат ГД от фракции Справедливая Россия – За правду" Александр Аксененко заявил РИА Новости, что давно в нашей стране действует запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним и вслед за ним был принят закон о запрете продажи табака, а в прошлом году под санкцию наконец попали вейпы. "Несмотря на это, мы видим, что "полумеры" — штрафы для торговых точек — не дали должного эффекта. Все еще можно увидеть на улицах детей с "курилками". Это абсолютно недопустимо и пока в нашей стране еще не запретили эту гадость полностью, чего мы продолжим добиваться, нужно хотя бы оградить от нее детей", — сказал он. По мнению Аксененко, прошлых штрафов было мало, и они не пугали торговые точки, так как потенциальная прибыль была выше потерь от отказа в продаже, поэтому проектом и предлагается увеличить штрафы в разы. Он отметил, что теперь физлицо за первое нарушение получит штраф не две тысяч, а десять тысяч рублей, должностное лицо накажут на 30-50 тысяч рублей вместо пяти, а юрлицам придется уплачивать до 120 тысяч рублей, а не 50 тысяч рублей, как было раньше. В случае повторного правонарушения максимальные штрафы составят уже до двух миллионов рублей, добавил Аксененко.Ранее председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что принятых ранее решений недостаточно, и этот законопроект является важным шагом по наведению порядка в данной сфере.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, сигареты, вейпы, несовершеннолетние, штраф