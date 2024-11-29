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Доллар - вниз, биткоин - вверх

Доллар - вниз, биткоин - вверх - 29.11.2024, ПРАЙМ

Доллар - вниз, биткоин - вверх

В четверг, 28 ноября, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,54%, до 108,71 руб., евро/рубль - на 1,58%, до 114,28... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T08:32+0300

2024-11-29T08:32+0300

2024-11-29T08:32+0300

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. В четверг, 28 ноября, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,54%, до 108,71 руб., евро/рубль - на 1,58%, до 114,28 руб., юань/рубль - на 1,79%, до 14,73 руб. ЦБ России установил официальные курсы валют на 29 ноября: доллар – 109,5782 руб., евро – 116,141 руб.Торги по рублю открылись снижением, но стоит заметить, что волатильность на рынке была низкой. В течение дня курс доллара крутился вокруг уровня 108,40 руб. В последние дни рубль пережил сильный стресс, подешевев к доллару на 11,6% за 13 торговых дней. Ослабление прекратилось после решения Центрального банка России приостановить покупки валюты на внутреннем рынке до конца 2024 года. Регулятор своим решением охладил ажиотаж на валютном рынке.Текущая ситуация складывается под влиянием противоречивых факторов: с одной стороны, правительство заинтересовано в более слабом рубле для решения бюджетного дефицита, с другой - падение курса национальной валюты может привести к росту инфляции. И решать этот вопрос придется ЦБ.На динамику рубля существенно влияют санкционные ограничения, особенно после введения новых санкций против российского танкерного флота и финансового сектора, включая Газпромбанк. Центральный банк скорректировал свои действия - он будет продолжать продавать валюту, увеличив объем продаж с 4,2 млрд до 8,4 млрд руб. в день.Президент России Владимир Путин заявил, что курс рубля находится под контролем, и паниковать не стоит. Он объяснил, что колебания курса обусловлены множеством факторов, включая бюджетные платежи и цены на нефть, а также сезонными изменениями.Цена на графике и торговые объемы - самая объективная информация по текущей ситуации, что бы кто ни говорил. На графике отражены все действия властей и все существующие проблемы в мире и в стране, как транзакции в блокчейне. Ослабление рубля требует принятия экстренных мер для стабилизации ситуации, поскольку экономика может войти в рецессию с такими ставками, если не будет эффективных решений. Необходимо не только стабилизировать курс, но и обеспечить баланс интересов экспортеров, импортеров и населения.Принятое решение ЦБ на уровне 111 руб. показывает, что значимой зоной является курс доллара между 115-117 рублями. Именно этот диапазон вызывает наибольшее беспокойство у населения и может стать триггером для активных регуляторных действий.Что касается нефтяного рынка, торги по Brent закрылись в небольшом плюсе. Цена повысилась на 0,49%, до $72,69. Трейдеры внимательно следят за геополитической ситуацией и сигналами от ОПЕК+. Заседание министерского комитета ОПЕК+ перенесено на 5 декабря. По информации Bloomberg, ключевые страны ОПЕК+ обсуждают возможную отсрочку наращивания добычи нефти, запланированного на январь, сомневаясь, что текущая рыночная ситуация позволяет увеличивать добычу.Данные Министерства энергетики США показали снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,84 млн баррелей - до 428,45 млн баррелей. При этом товарные запасы бензина выросли на 3,31 млн баррелей, а дистиллятов - на 416 тыс. баррелей.В пятницу, 29 ноября, баррель Brent стоит 72,86. Ценовая модель на часовом графике указывает на поджатие цены к нижней границе диапазона $70,60 с 29 октября и подготовку продавцов к ее пробою и падению до $67,30.Ситуация на валютном и нефтяном рынках остается напряженной. Особенно критичным фактором для локального валютного рынка стало снижение ликвидности из-за санкций и запрета торговли долларом и евро. Похоже, что теперь даже незначительные объемы сделок способны вызывать существенные колебания курса валют недружественных стран.Учитывая вербальные интервенции представителей власти и Президента страны Владимира Путина, есть вероятность стабилизации рубля выше 105 руб. Я не вижу пока факторов для его укрепления и думаю, что курс доллара постарается протестировать уровень 115 руб., чтобы убедиться в существовании новых мер регулятора.Индекс Мосбиржи вырос на 2,24%, до 2547,88 п., индекс РТС - на 0,75%, до 732,48 п.Несмотря на неблагоприятную геополитическую обстановку и отсутствие роста цен на нефть, настроение инвесторов улучшилось. Инвесторы хватаются за соломинку в ожидании серьезного отскока, который поможет обогнать инфляцию. Но многие долгосрочные инвесторы в минусе. С рынка был большой отток во вклады под высокие проценты. Учитывая, что по ожиданиям ЦБ планирует еще поднять ставку, то последний отскок я пока воспринимаю как поиск уровней для новых продаж акций.Пара BTC/USDT снизилась на 0,23%, до $95643. Торги проходили в узком диапазоне, поскольку в США был выходной день. На торгах в Азии биткоин стоит $96250. Внешний фон для покупателей позитивный. Им нужно проскочить зону $97700-$97800, чтобы начали примыкать новые участники. На сегодня максимальный уровень $98500. Неплохо будет на нем зафиксироваться, а в выходные можно двигаться выше ближе к отметке $100 тысяч.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, мосбиржа, рынок криптовалюты, рубль, нефть, инвестиции