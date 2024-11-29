https://1prime.ru/20241129/avto-853189680.html

Автоэксперт научил, как правильно осмотреть авто с пробегом перед покупкой

Автоэксперт научил, как правильно осмотреть авто с пробегом перед покупкой - 29.11.2024, ПРАЙМ

Автоэксперт научил, как правильно осмотреть авто с пробегом перед покупкой

Перед покупкой подержанного автомобиля следует обратить внимание на несколько ключевых аспектов, чтобы избежать возможных проблем в будущем, рассказал в беседе... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T11:00+0300

2024-11-29T11:00+0300

2024-11-29T11:00+0300

россия

авто

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Перед покупкой подержанного автомобиля следует обратить внимание на несколько ключевых аспектов, чтобы избежать возможных проблем в будущем, рассказал в беседе с изданием "Известия" технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.По словам эксперта, при осмотре салона автомобиля нужно обратить внимание на состояние руля, которое может указывать на пробег автомобиля. Однако качество материалов также играет важную роль, и изношенный руль не всегда означает большой пробег.Также следует обратить внимание на накладки на педали и боковины сидений, так как их замена может говорить о скрытых проблемах и большом пробеге автомобиля.Другой важный аспект - сварные швы кузова. Ровные швы указывают на заводскую сборку, а неровности могут свидетельствовать о ремонте. Проверка дат производства фар, ремней безопасности и электронных блоков также важна, так как они должны соответствовать году выпуска автомобиля.Проведение этих проверок поможет избежать непредвиденных проблем с подержанным автомобилем, заключил Родионов.

https://1prime.ru/20241123/avto-853023449.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто