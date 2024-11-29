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В ГК "Авилон" рассказали, будут ли дорожать автомобили в РФ до конца года

В ГК "Авилон" рассказали, будут ли дорожать автомобили в РФ до конца года - 29.11.2024, ПРАЙМ

В ГК "Авилон" рассказали, будут ли дорожать автомобили в РФ до конца года

Автомобили в России не подорожают до конца года, при этом рост цен в диапазоне 3,5-4% возможен в начале 2025 года, заявил заместитель гендиректора ГК "Авилон"... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T14:58+0300

2024-11-29T14:58+0300

2024-11-29T14:58+0300

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МОСКВА, 29 ноя – ПРАЙМ. Автомобили в России не подорожают до конца года, при этом рост цен в диапазоне 3,5-4% возможен в начале 2025 года, заявил заместитель гендиректора ГК "Авилон" по продажам новых авто Ренат Тюктеев. "Гораздо проще сейчас цены оставить как есть, несмотря на, допустим, какие-то всплески по курсам, всплески по трафику, и реализовать свой сток... Цены, скорее всего, будут расти, начиная с января-февраля. Диапазон роста цен где-то мы ожидаем… в процентах от 3,5 до 4. Но декабрь будет все-таки месяцем активных продаж и ликвидации стоков", - сообщил он журналистам. По словам топ-менеджера, на сегодняшний день на складах импортеров находится порядка 350-400 тысяч машин, в декабре эта цифра составит не больше 140-150 тысяч. В этой связи дилер не ожидает роста цен в конце 2024 года. "Машин достаточно на складах и у импортеров, и у дилеров... Мы не забываем про ключевую ставку, которая очень высокая сейчас. И финансирование автомобилей (содержание на складах - ред.) - это гораздо больше расходов, нежели маржа - сколько зарабатывает дилер. По этой причине... дилерам сидеть в марже нет никакого резона", - уточнил Тюктеев.

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