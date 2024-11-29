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В ГК "Авилон" рассказали, будут ли дорожать автомобили в РФ до конца года - 29.11.2024, ПРАЙМ
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В ГК "Авилон" рассказали, будут ли дорожать автомобили в РФ до конца года
В ГК "Авилон" рассказали, будут ли дорожать автомобили в РФ до конца года - 29.11.2024, ПРАЙМ
В ГК "Авилон" рассказали, будут ли дорожать автомобили в РФ до конца года
Автомобили в России не подорожают до конца года, при этом рост цен в диапазоне 3,5-4% возможен в начале 2025 года, заявил заместитель гендиректора ГК "Авилон"... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T14:58+0300
2024-11-29T14:58+0300
экономика
авто
россия
цены на автомобили
покупка автомобиля
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МОСКВА, 29 ноя – ПРАЙМ. Автомобили в России не подорожают до конца года, при этом рост цен в диапазоне 3,5-4% возможен в начале 2025 года, заявил заместитель гендиректора ГК "Авилон" по продажам новых авто Ренат Тюктеев. "Гораздо проще сейчас цены оставить как есть, несмотря на, допустим, какие-то всплески по курсам, всплески по трафику, и реализовать свой сток... Цены, скорее всего, будут расти, начиная с января-февраля. Диапазон роста цен где-то мы ожидаем… в процентах от 3,5 до 4. Но декабрь будет все-таки месяцем активных продаж и ликвидации стоков", - сообщил он журналистам. По словам топ-менеджера, на сегодняшний день на складах импортеров находится порядка 350-400 тысяч машин, в декабре эта цифра составит не больше 140-150 тысяч. В этой связи дилер не ожидает роста цен в конце 2024 года. "Машин достаточно на складах и у импортеров, и у дилеров... Мы не забываем про ключевую ставку, которая очень высокая сейчас. И финансирование автомобилей (содержание на складах - ред.) - это гораздо больше расходов, нежели маржа - сколько зарабатывает дилер. По этой причине... дилерам сидеть в марже нет никакого резона", - уточнил Тюктеев.
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авто, россия, цены на автомобили, покупка автомобиля
Экономика, Авто, РОССИЯ, цены на автомобили, покупка автомобиля
14:58 29.11.2024
 
В ГК "Авилон" рассказали, будут ли дорожать автомобили в РФ до конца года

ГК "Авилон": цены на автомобили в России не вырастут до конца текущего года

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота мегамолла "ТрансТехСервис"в Казани
Работа мегамолла ТрансТехСервисв Казани - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 ноя – ПРАЙМ. Автомобили в России не подорожают до конца года, при этом рост цен в диапазоне 3,5-4% возможен в начале 2025 года, заявил заместитель гендиректора ГК "Авилон" по продажам новых авто Ренат Тюктеев.
"Гораздо проще сейчас цены оставить как есть, несмотря на, допустим, какие-то всплески по курсам, всплески по трафику, и реализовать свой сток... Цены, скорее всего, будут расти, начиная с января-февраля. Диапазон роста цен где-то мы ожидаем… в процентах от 3,5 до 4. Но декабрь будет все-таки месяцем активных продаж и ликвидации стоков", - сообщил он журналистам.
По словам топ-менеджера, на сегодняшний день на складах импортеров находится порядка 350-400 тысяч машин, в декабре эта цифра составит не больше 140-150 тысяч. В этой связи дилер не ожидает роста цен в конце 2024 года.
"Машин достаточно на складах и у импортеров, и у дилеров... Мы не забываем про ключевую ставку, которая очень высокая сейчас. И финансирование автомобилей (содержание на складах - ред.) - это гораздо больше расходов, нежели маржа - сколько зарабатывает дилер. По этой причине... дилерам сидеть в марже нет никакого резона", - уточнил Тюктеев.
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