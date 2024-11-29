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Названо число дезертиров из ВСУ - 29.11.2024, ПРАЙМ
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Названо число дезертиров из ВСУ
Названо число дезертиров из ВСУ - 29.11.2024, ПРАЙМ
Названо число дезертиров из ВСУ
Количество дезертировавших из украинской армии может достигать 200 тысяч, сообщило агентство Assosiated Press, сославшись на украинского депутата. | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T11:20+0300
2024-11-29T11:20+0300
спецоперация на украине
всу
насильственная мобилизация на украине
дезертирство
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Количество дезертировавших из украинской армии может достигать 200 тысяч, сообщило агентство Assosiated Press, сославшись на украинского депутата.В агентстве также отметили, что реальное число "беглецов" может быть гораздо больше. "Оно (число дезертиров) может составлять до 200 тысяч", - следует из опубликованной статьи.В апреле Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
https://1prime.ru/20241129/mobilizatsiya-853188340.html
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всу, насильственная мобилизация на украине, дезертирство
Спецоперация на Украине, ВСУ, насильственная мобилизация на Украине, дезертирство
11:20 29.11.2024
 
Названо число дезертиров из ВСУ

AP: число дезертировавших из ВСУ могло достичь 200 тысяч человек

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Количество дезертировавших из украинской армии может достигать 200 тысяч, сообщило агентство Assosiated Press, сославшись на украинского депутата.
В агентстве также отметили, что реальное число "беглецов" может быть гораздо больше. "Оно (число дезертиров) может составлять до 200 тысяч", - следует из опубликованной статьи.
В апреле Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
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Спецоперация на УкраинеВСУнасильственная мобилизация на Украинедезертирство
 
 
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