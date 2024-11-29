https://1prime.ru/20241129/dezertir-853190479.html

Названо число дезертиров из ВСУ

Названо число дезертиров из ВСУ - 29.11.2024, ПРАЙМ

Названо число дезертиров из ВСУ

Количество дезертировавших из украинской армии может достигать 200 тысяч, сообщило агентство Assosiated Press, сославшись на украинского депутата. | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T11:20+0300

2024-11-29T11:20+0300

2024-11-29T11:20+0300

спецоперация на украине

всу

насильственная мобилизация на украине

дезертирство

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Количество дезертировавших из украинской армии может достигать 200 тысяч, сообщило агентство Assosiated Press, сославшись на украинского депутата.В агентстве также отметили, что реальное число "беглецов" может быть гораздо больше. "Оно (число дезертиров) может составлять до 200 тысяч", - следует из опубликованной статьи.В апреле Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.

https://1prime.ru/20241129/mobilizatsiya-853188340.html

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всу, насильственная мобилизация на украине, дезертирство